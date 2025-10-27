Au început dinamitările pentru tunelul Robești, pe Autostrada Sibiu–Pitești. Muncitorii sapă în 900 de metri de rocă. VIDEO

Directorul CNAIR, Cristian Pistol, anunţă că au început operaţiunile de dinamitare pentru construirea tunelului Robeşti de pe secţiunea 2 a Autostrăzii Sibu-Piteşti.

„Autostrada Sibiu – Piteşti (A1): au început operaţiunile de dinamitare necesare construcţiei tunelului Robeşti, pe secţiunea 2 (Boiţa – Cornetu)! Aceste operaţiuni se vor desfăşura zilnic, până la finalizarea străpungerii zonelor cu stâncă dură de pe traseul acestui tunel în lungime de 900 m. În paralel, Asocierea de constructori turci (Mapa-Cengiz) va executa şi alte tipuri de lucrări la cele două galerii, 24 de ore din 24”, a afirmat, luni, Cristian Pistol.

El a precizat că pentru construirea tunelului de la Robeşti se vor excava 200.000 mc de material şi se vor folosi aproximativ: 70 tone material exploziv, 60.000 mc beton, 4.000 tone armătură şi confecţii metalice.

Lotul 2 (Boiţa – Cornetu) al Autostrăzii Sibiu – Piteşti (A1) are o lungime de 31,33 km, iar pe traseu vor fi construite 7 tuneluri şi 48 de viaducte/poduri/pasaje.

Contractul, în valoare de 4,250 miliarde lei (fără TVA), finanţat prin Programul Transport (PT), trebuie finalizat în anul 2028.

Secţiunile 2 şi 3 fac parte din tronsonul montan al Autostrăzii Sibiu-Piteşti şi au un grad de dificultate tehnică foarte ridicat, a mai precizat directorul CNAIR.

