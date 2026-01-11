Ce se întâmplă cu lucrările de la tunelurile montane de pe A1 Sibiu-Pitești. Anunțul făcut de directorul CNAIR. VIDEO

11-01-2026 | 11:15
tunel a1
Cristian Pistol/Facebook

Lucrările pe secţiunea montană a autostrăzii Sibiu-Piteşti continuă iar săpăturile în versant nu sunt împiedicate de vreme, a precizat directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.

Adrian Popovici

"Autostrada Sibiu-Piteşti (A1): continuă lucrările pe secţiunea montană, încă din primele zile ale acestui an! În ciuda condiţiilor meteo nefavorabile, lucrările pe Secţiunea 2 (Boiţa-Cornetu) a autostrăzii Sibiu-Piteşti continuă fără întrerupere. Strategia noastră de execuţie pune accent pe punctele critice unde tehnologia permite avansul constant, indiferent de anotimp, cu respectarea normelor tehnice de calitate", a scris Pistol, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook.

Ce se întâmplă cu lucrările de la tunelurile montane de pe A1 Sibiu Pitețti. Anunțul făcut de directorul CNAIR. VIDEO

La tunelul Robeşti (900 m) lucrările avansează, s-au excavat deja 240 de metri în galeria dreaptă şi 200 de metri în cea stângă.

"Am solicitat constructorului turc Mapa-Cengiz menţinerea mobilizării, care acum a ajuns la peste 70 de muncitori şi 40 de utilaje. Săpăturile în versant nu sunt împiedicate de vremea de afară, ceea ce permite continuarea lucrărilor în siguranţă", a menţionat Cristian Pistol.

În prezent, se pregătesc operaţiunile pentru dinamitarea la capătul dinspre Sibiu al tunelului Robeşti.

Fluxul de materiale este asigurat prin producţia în fabrica de la Sibiu a grinzilor de beton şi a confecţiilor metalice.

Lucrările continuă și la viaductul de la Boița

Pentru viaductul Boiţa, lucrările la tablierul metalic continuă, utilizând peste 4.000 de tone de metal din necesarul total de 40.000 de tone pentru acest contract.

"Stadiul fizic a depăşit 8% pe întreaga secţiune de 31,33 km. Monitorizăm permanent şantierul pentru a ne asigura că ritmul de lucru nu afectează calitatea execuţiei. Această investiţie de 4,25 miliarde lei (fără TVA) este finanţată prin Programul Transport (PT) 2021-2027, iar noi ne asigurăm că lucrările executate sunt verificate şi decontate cu celeritate. Obiectivul nostru rămâne clar: conectarea Portului Constanţa cu frontiera vestică a României printr-o autostradă modernă", a subliniat şeful CNAIR. 

Sursa: Agerpres

