Aglomerație pe autostrada A1, la ieșire din țară. Românii și-au umplut portbagajele și au plecat la muncă, în străinătate

Stiri actuale
04-01-2026 | 08:22
Este din nou aglomerație pe A1, la ieșirea din țară. După sărbătorile petrecute acasă, românii se întorc la locurile de muncă din străinătate.

autor
Adrian Crăciunoiu

Chiar dacă am scăpat de controalele fizice standard, odată cu aderarea la Schengen, polițiștii de frontieră monitorizează în continuare traficul în zona graniței.

S-a întețit traficul pe A1, la ieșirea din țară. Mașinile românilor care se întorc la muncă sunt încărcate cu bagaje, dar și cu regrete și deja dor de casă.

Bărbat: „Foarte frumos în țara la noi, dar din păcate nu putem lucra aici și trebuie să plecăm peste hotare. Olanda. Ne pare rău, plecăm cu tristețe, dar trebuie să plecăm, lăsăm familia și copiii în țară.”

Bărbat:A fost bine cu părinții, cu copiii acasă, știți, cum e acasă nu-i nicăieri.”

Muncitori asiatici
Câți muncitori străini vor putea veni în România în 2026. Principalele domenii unde vor lucra

Bărbat:Suntem din Pitești, mergem pe insula Corsica. Am fost în vacanță și acum plecăm înapoi la muncă. Foarte frumos, am fost pe la Craiova, la târg, la Brașov, am colindat în stânga, dreapta.”

Femeie:Și știți cum este, după 30 de ani de Germania, tot România îmi place mai mult. Frumos, nu am avut zăpadă, puțin în Sibiu, dar altfel decât în Germania.”

În portbagaje, oamenii au pus „gustul de acasă”: cârnați, slănină, zacuscă sau cozonac. Spun că nu le este ușor să plece, dar munca îi cheamă înapoi în Franța, Germania, Olanda, Austria sau Italia.

Bărbat:Am tăiat un porc, îl am în portbagaj. Trebuie să ducem un pic de slănină și niște cârnați, puțină carne și afumătură.”

Bărbat:Păi ce se poate duce, câte ceva: niște slăninuță, cârnați uscați.”

Cei mai mulți spun că vor reveni în România de Paște.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 04-01-2026 07:59

