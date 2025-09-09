Autostrăzile din Moldova: după ani de așteptare, A7 începe să deschidă drumul spre nord

În Moldova, autostrăzile au apărut târziu: primii kilometri au fost inaugurați acum mai puțin de 6 ani. Iar de atunci drumul nu a fost deloc lin – între șantiere, neînțelegeri și amânări, sunt proiecte mari care încă își caută direcția.

Un exemplu e Autostrada A8: așteptată de decenii, încă se chinuiește să prindă startul. Iar tronsonul Brașov–Bacău din A13 rămâne, deocamdată, doar pe hârtie.

Totuși, o șosea de mare viteză chiar începe să traverseze regiunea de la sud la nord. Peste un sfert e deja circulabil, iar alte zeci de kilometri se pregătesc să fie deschiși. Poate chiar în săptămânile următoare.

Este vorba despre Autostrada A7, ruta care pornește din Ploiești și ar trebui să urce spre Siret, la granița cu Ucraina.

Citiți articolul integral pe spotmedia.ro.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













