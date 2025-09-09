Autostrăzile din Moldova: după ani de așteptare, A7 începe să deschidă drumul spre nord

Stiri actuale
09-09-2025 | 08:38
lucrari autostrada
Inquam Photos / George Calin

În Moldova, autostrăzile au apărut târziu: primii kilometri au fost inaugurați acum mai puțin de 6 ani. Iar de atunci drumul nu a fost deloc lin – între șantiere, neînțelegeri și amânări, sunt proiecte mari care încă își caută direcția.

autor
Știrile PRO TV

Un exemplu e Autostrada A8: așteptată de decenii, încă se chinuiește să prindă startul. Iar tronsonul Brașov–Bacău din A13 rămâne, deocamdată, doar pe hârtie.

Totuși, o șosea de mare viteză chiar începe să traverseze regiunea de la sud la nord. Peste un sfert e deja circulabil, iar alte zeci de kilometri se pregătesc să fie deschiși. Poate chiar în săptămânile următoare.

Este vorba despre Autostrada A7, ruta care pornește din Ploiești și ar trebui să urce spre Siret, la granița cu Ucraina.

Citiți articolul integral pe spotmedia.ro

Citește și
lucrari autostrada
Autostrăzile Moldovei și Unirii rămân fără bani din PNRR. Statul trebuie să găsească fonduri pentru a termina unele loturi
Evacuare de urgență la aeroportul Heathrow. Aproximativ 20 de persoane au acuzat stări de rău

Sursa: spotmedia.ro

Etichete: moldova, infrastructura, autostrazi,

Dată publicare: 09-09-2025 08:38

Articol recomandat de sport.ro
Dwayne Johnson, în lacrimi: a explicat de ce i s-au „topit“ mușchii
Dwayne Johnson, în lacrimi: a explicat de ce i s-au „topit“ mușchii
Citește și...
Autostrăzile, motiv de controverse în coaliție. Lider PSD: A8 şi A7 nu sunt mofturi, leagă Moldova de restul ţării
Stiri Politice
Autostrăzile, motiv de controverse în coaliție. Lider PSD: A8 şi A7 nu sunt mofturi, leagă Moldova de restul ţării

Preşedintele filialei judeţene Iaşi a PSD, deputatul Bogdan Cojocaru, afirmă că Guvernul Bolojan frânează Moldova și critică prioritizarea investiţiilor la autostrăzi şi plasarea A7 şi A8 la „coada listei”.

Autostrăzile Moldovei și Unirii rămân fără bani din PNRR. Statul trebuie să găsească fonduri pentru a termina unele loturi
Stiri Economice
Autostrăzile Moldovei și Unirii rămân fără bani din PNRR. Statul trebuie să găsească fonduri pentru a termina unele loturi

Din cauza unor proceduri greșite la achizițiile publice, bucăți din Autostrada Moldovei și Autostrada Unirii, menite să lege Moldova de restul țării, au rămas fără finanțare din PNRR.

Autostrada A8, în pericol. Motivul pentru care cel mai mare constructor român vrea să renunțe la două tronsoane uriașe
Stiri actuale
Autostrada A8, în pericol. Motivul pentru care cel mai mare constructor român vrea să renunțe la două tronsoane uriașe

Sunt tensiuni între autoritățile responsabile cu transporturile și cel mai mare constructor de autostrăzi din România.

Încep lucrările la o nouă secțiune a Autostrăzii A8. Ce termen de finalizare are constructorul turc
Stiri actuale
Încep lucrările la o nouă secțiune a Autostrăzii A8. Ce termen de finalizare are constructorul turc

Începând cu data de 15 mai, vor demara lucrările de construcție pentru un nou tronson al Autostrăzii A8, a anunțat marți seara Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Autostrada Unirii A8, ”blocată din nou din cauza lui Grindeanu”, acuză un fost secretar de stat. ”Șantierul rămâne un vis”
Stiri Politice
Autostrada Unirii A8, ”blocată din nou din cauza lui Grindeanu”, acuză un fost secretar de stat. ”Șantierul rămâne un vis”

Autostrada Unirii A8, proiect esențial pentru conectarea Moldovei cu Transilvania, este ”din nou blocată din cauza indolenței lui Sorin Grindeanu, ministrul PSD al Transporturilor”, susține un fost secretar de stat din acest minister.

Recomandări
Bolojan exclude posibilitatea ca România să intre în incapacitate de plată. Rezultatele reformelor, vizibile în 2-3 ani
Stiri Politice
Bolojan exclude posibilitatea ca România să intre în incapacitate de plată. Rezultatele reformelor, vizibile în 2-3 ani

Premierul Ilie Bolojan a explicat că România nu va ajunge în incapacitate de plată dacă vor continua reformele pentru stabilizarea bugetului de stat. Șeful executivului estimează că rezultatele măsurilor se vor vedea în anii următori.

Fostul șef adjunct al SIS din R. Moldova, audiat la DIICOT în dosarul de trădare. Riscă până la 20 de ani de închisoare
Stiri Justitie
Fostul șef adjunct al SIS din R. Moldova, audiat la DIICOT în dosarul de trădare. Riscă până la 20 de ani de închisoare

Un fost șef din Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova e transferat spre sediul DIICOT din Capitală, unde urmează să fie audiat.

Temperaturile rămân ridicate, dar încep ploile. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni
Vremea
Temperaturile rămân ridicate, dar încep ploile. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni

Administraţia Naţională de Meteorologie anunţă că, în intervalul 08.09.2025 - 06.10.2025, temperaturile vor fi mai mari decât cele obişnuite ale perioadei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 08 Septembrie 2025

46:26

Alt Text!
La Măruță
8 Septembrie 2025

01:31:44

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
08 Septembrie 2025

01:45:27

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28