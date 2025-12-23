”De astăzi se circulă continuu de la București la Adjud”. 50 de kilometri din Autostrada Moldovei A7, deschiși pentru șoferi

Un nou tronson al autostrăzii A7 (Autostrada Moldovei), între Focşani şi Adjud, cu o lungime de circa 50 de kilometri, a fost deschis circulaţiei marţi. Astfel, se circulă continuu pe autostradă de la Bucureşti la Adjud, arată reprezentanţii CNAIR.

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează că, începând de marţi, se deschide un nou tronson al autostrăzii A7 (Autostrada Moldovei), între Focşani şi Adjud, judeţul Vrancea, pe o distanţă de 50,5 kilometri, pe tronsonul 144+500 metri - 195.

Potrivit Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), odată cu deschiderea acestui tronson, se circulă continuu de la Bucureşti la Adjud (aproximativ 250 de kilometri pe A7 şi A3).

”De astăzi se circulă continuu de la București la Adjud (aproximativ 250 km pe A7 și A3). Odată cu acest sector, infrastructura rutieră de mare viteză din România atinge borna de 1.418 km. Este o investiţie vitală pentru economia Moldovei, care primeşte o şansă istorică la dezvoltare. Lucrările continuă pe restul de 124 km ai A7.Anul viitor vom circula neîntrerupt pe autostradă de la Bucureşti la Paşcani (335 km)”, au transmis reprezentanţii CNAIR.

