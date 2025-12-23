”De astăzi se circulă continuu de la București la Adjud”. 50 de kilometri din Autostrada Moldovei A7, deschiși pentru șoferi

Stiri Economice
23-12-2025 | 11:23
Autostrada Moldovei A7
Facebook/CNAIR

Un nou tronson al autostrăzii A7 (Autostrada Moldovei), între Focşani şi Adjud, cu o lungime de circa 50 de kilometri, a fost deschis circulaţiei marţi. Astfel, se circulă continuu pe autostradă de la Bucureşti la Adjud, arată reprezentanţii CNAIR.

autor
Cristian Matei

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează că, începând de marţi, se deschide un nou tronson al autostrăzii A7 (Autostrada Moldovei), între Focşani şi Adjud, judeţul Vrancea, pe o distanţă de 50,5 kilometri, pe tronsonul 144+500 metri - 195.

Potrivit Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), odată cu deschiderea acestui tronson, se circulă continuu de la Bucureşti la Adjud (aproximativ 250 de kilometri pe A7 şi A3).

De astăzi se circulă continuu de la București la Adjud (aproximativ 250 km pe A7 și A3)Odată cu acest sector, infrastructura rutieră de mare viteză din România atinge borna de 1.418 km. Este o investiţie vitală pentru economia Moldovei, care primeşte o şansă istorică la dezvoltare. Lucrările continuă pe restul de 124 km ai A7.Anul viitor vom circula neîntrerupt pe autostradă de la Bucureşti la Paşcani (335 km)”, au transmis reprezentanţii CNAIR.

Citește și
autostrada deschidere
Lucrările la autostrada A7, blocate în instanță. Ar trece prea aproape de o biserică și un cămin de bătrâni
Moment stânjenitor pentru Nicki Minaj. Vedeta a făcut o eroare gravă în timp ce îi lăuda pe Donald Trump și JD Vance

Sursa: Pro TV

Etichete: autostrada, Autostrada Moldova, soferi,

Dată publicare: 23-12-2025 11:11

Articol recomandat de sport.ro
Și-a refăcut viața, la trei ani de la divorț, cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul: ”Am avut curaj”
Și-a refăcut viața, la trei ani de la divorț, cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul: ”Am avut curaj”
Citește și...
O nouă bucată de autostradă se deschide înainte de Crăciun în România
Stiri actuale
O nouă bucată de autostradă se deschide înainte de Crăciun în România

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a verificat, vineri, şantierul secţiunii dintre Focşani şi Adjud al A7 şi a anunţat că circulaţia va fi deschisă, înainte de Crăciun, pe încă 50 de kilometri de autostradă.

Lucrările la autostrada A7, blocate în instanță. Ar trece prea aproape de o biserică și un cămin de bătrâni
Stiri actuale
Lucrările la autostrada A7, blocate în instanță. Ar trece prea aproape de o biserică și un cămin de bătrâni

De joi se poate circula pe Autostrada A7, de la București până la Focșani, pe 210 kilometri. Ultimul tronson, între Pietroasele și Buzău, a fost deschis traficului.

CNAIR: Anul acesta s-ar putea circula pe autostradă de la Bucureşti la Adjud. Care este stadiul lucrărilor pe A7
Stiri actuale
CNAIR: Anul acesta s-ar putea circula pe autostradă de la Bucureşti la Adjud. Care este stadiul lucrărilor pe A7

Anul acesta ar putea fi deschisă circulația pe A7 între București și Adjud, dacă ritmul lucrărilor se menține, spune șeful CNAIR Cristian Pistol, pe tronsonul Domnești Târg – Adjud lucrările fiind de peste 90%.

Ultimul tronson de pe A7, aproape de final. CNAIR promite circulaţie neîntreruptă Bucureşti–Focşani în noiembrie. VIDEO
Stiri actuale
Ultimul tronson de pe A7, aproape de final. CNAIR promite circulaţie neîntreruptă Bucureşti–Focşani în noiembrie. VIDEO

Progresul fizic pe lotul 3 Pietroasele - Buzău al Autostrăzii Ploieşti - Buzău (A7) este de 85%, darea sa în trafic fiind estimată la sfârşitul lunii noiembrie.

Premierul Ilie Bolojan: România plătește anual dobânzi de 11 miliarde de euro. Atât costa Autostrada Moldovei
Stiri Politice
Premierul Ilie Bolojan: România plătește anual dobânzi de 11 miliarde de euro. Atât costa Autostrada Moldovei

Premierul Ilie Bolojan a tras un semnal de alarmă cu privire la situația financiară a României, explicând că țara noastră va plăti în acest an dobânzi în valoare de 11 miliarde de euro - o sumă echivalentă cu costul construirii Autostrăzii Moldovei A7.

Recomandări
Ce cuprinde noua ordonanță ”trenuleț” a Guvernului Bolojan. Măsurile fiscal-bugetare și de ”relansare economicǎ” pentru 2026
Stiri Economice
Ce cuprinde noua ordonanță ”trenuleț” a Guvernului Bolojan. Măsurile fiscal-bugetare și de ”relansare economicǎ” pentru 2026

Guvernul a transmis într-un comunicat emis luni noaptea, 22 decembrie, la ora 22.25, publicarea unei ordonanțe de urgență (OUG) care reglementează un set de măsuri ”necesare” pentru elaborarea bugetului pe anul 2026, cât și o serie de măsuri pentru 2026.  

Negocieri de pace fără succes între SUA, Ucraina și Rusia. Volodimir Zelenski se pregătește pentru un nou Crăciun negru
Stiri externe
Negocieri de pace fără succes între SUA, Ucraina și Rusia. Volodimir Zelenski se pregătește pentru un nou Crăciun negru

Discuțiile separate care au avut loc în Florida între delegațiile Statelor Unite, Ucrainei și Rusiei au fost descrise și de această dată drept „constructive" de oficialii americani.

Ministrul Educației, Daniel David, și-a dat demisia după un an, nemulțumit de tăierea fondurilor. Cine l-ar putea înlocui
Stiri Politice
Ministrul Educației, Daniel David, și-a dat demisia după un an, nemulțumit de tăierea fondurilor. Cine l-ar putea înlocui

Ministrul Educației, Daniel David, a demisionat luni seară, a confirmat acesta într-un mesaj postat pe blogul său personal.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 22 Decembrie 2025

47:51

Alt Text!
La Măruță
22 Decembrie 2025

01:28:24

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
22 Decembrie 2025

01:46:04

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28