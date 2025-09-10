Pe ce va cheltui România cei aproape 17 miliarde de euro, împrumut de la UE pentru apărare: ”Și poduri, drumuri, autostrăzi”

Stiri Politice
10-09-2025 | 15:45
convoi militar
Brigada 15 Mecanizată ”Podu Înalt”

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat că banii pe care România îi primește de la Uniunea Europeană sub formă de împrumut - aproape 17 miliarde de euro, prin programul SAFE - vor putea fi folosiți ”nu doar către înzestarea Armatei”.

 

autor
Cristian Matei

Mai exact, România va beneficia de 16,68 de miliarde de euro prin noul program european Security Action for Europe (SAFE).

Potrivit Guvernului, participarea României la SAFE are trei implicații majore:

–► Apărare – investiții în industria națională de armament și înzestrarea Armatei prin achiziții comune europene.

–► Buget – acces la împrumuturi pe termen lung, în condiții mult mai bune decât pe piețele internaționale.

–► Infrastructură – finanțarea unor proiecte majore de infrastructură civil-militară: poduri, drumuri, căi ferate și autostrăzi care să asigure mobilitatea rapidă a trupelor și echipamentelor.

Autostrăzi cu bani pentru apărare

Printre proiectele propuse se află capetele autostrăzilor A7 și A8: Pașcani–Suceava–Siret și Pașcani–Iași–Ungheni, vitale pentru conectarea regiunii Moldovei.

„Sunt bani care vor putea merge nu doar către înzestrarea Armatei, ci și către infrastructura civil-militară: poduri, drumuri, autostrăzi și căi ferate. Sunt investiții vitale pentru un stat aflat pe frontiera estică a NATO și a Uniunii Europene. Rusia lui Putin rămâne o amenințare directă, iar România are nevoie de infrastructură modernă și rezilientă”, a transmis ministrul Ionuț Moșteanu, potrivit unui comunicat de presă.

Până la finalul lunii noiembrie, România și Comisia Europeană vor definitiva lista completă a proiectelor ce urmează a fi finanțate prin SAFE.

”Alocarea acestor fonduri reprezintă o oportunitate uriașă pentru România de a-și întări capacitatea de apărare, dar și de a moderniza infrastructura, într-un context regional marcat de amenințări de securitate”, mai arată sursa citată.

Apărare pe datorie. România primește a doua cea mai mare alocare de împrumuturi europene prin programul SAFE

Sursa: Pro TV

Etichete: aparare, ministrul apararii, autostrazi, Ionuţ Moşteanu,

Dată publicare: 10-09-2025 15:45

