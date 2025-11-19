Raport EUROSTAT. La câți ani sănătoși pot spera bărbații din România

19-11-2025 | 14:31
oameni pe strada
Shutterstock

Conform datelor Eurostat privind speranța de viață sănătoasă în Uniunea Europeană, situația României este deficitară comparativ cu media comunitară.

autor
Mihai Niculescu

La vârsta de 65 de ani, speranța de viață sănătoasă pentru bărbații din România este de aproximativ 5,9 ani, față de o medie UE de 9,4 ani. La femei, speranța de viață sănătoasă este de 7,4 ani în România, în timp ce media europeană este mai ridicată, de 10,1 ani.

Aceasta înseamnă că în România, atât bărbații, cât și femeile, trăiesc mai puțini ani de viață la o stare bună de sănătate după 65 de ani, comparativ cu alte țări membre UE.

Privind altfel lucrurile, conform statisticilor Eurostat, bărbații din România trăiesc, în medie, 59,4 ani, în timp ce femeile, 58,9.

În top, țările cu cele mai mari valori ale speranței de viață sănătoasă post-65 ani sunt Spania, Franța, Suedia și Țările de Jos, unde bărbații pot spera să trăiască în sănătate aproape 13 ani, iar femeile peste 14 ani.

Astfel, România se află printre ultimele poziții din UE la acest indicator, evidențiind probleme majore în sănătatea populației vârstnice și accesul la servicii medicale preventive și de îngrijire.

La 65 de ani, speranța de viață sănătoasă în România este de 5,9 ani pentru bărbați, comparativ cu 9,4 ani media UE. Pentru femei, acest indicator este de 7,4 ani în România față de 10,1 ani media Uniunii Europene. ﻿Țările precum Spania, Franța, Suedia și Olanda oferă un nivel mult mai ridicat al speranței de viață sănătoase, cu până la 13 ani pentru bărbați și peste 14 ani pentru femei﻿.

Graficele interactive pot fi consultate AICI.

Sursa: Pro TV

Etichete: uniunea europeana, romania, speranță de viață,

Dată publicare: 19-11-2025 14:31

