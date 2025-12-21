Proiect de lege: Neplata pensiei alimentare devine violență domestică și poate fi pedepsită cu închisoare

Neplata pensiei de întreținere nu mai este o simplă dispută între doi foști parteneri, ci ar putea fi considerată violență economică. Asta prevede un proiect legislativ depus recent în Parlament.

Astfel, statul va putea demara automat urmărirea penală împotriva părintelui care refuză să-și întrețină copiii, fără să mai fi nevoie de plângerea prealabilă a victimei.

În legislația pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, violența economică este definită ca "privare de mijloacele economice necesare traiului".

Inițiatorii proiectului de lege susțin că neplata cu rea-credință a pensiei de întreținere se încadrează la violență economică, mai ales că la mijloc este interesul superior al copilului.

În forma actuală a Codului Penal, acţiunea penală pentru abandon de familie este condiţionată de formularea unei plângeri prealabile în termen strict de 3 luni.

Alina Gorghiu, inițiatoarea proiectului de lege: ”În 3 luni de zile trebuie să depună o nouă plângere, să umble pe la instituții, astfel încât să îl facă pe fostul partener să plătească. Este foarte simplu, te duci și spui că din punctul tău de vedere nu și-a îndeplinit acest obligații și în secunda doi este deschis un dosar".

Mai mult, urmărirea penală nu va înceta nici dacă plângerea va fi retrasă.

Mălina Orzan, avocat: ”Au fost cazuri în care mamele, din cauza faptului că au fost abuzate în trecut de partener, au o teamă de a introduce o nouă acțiune. Statul va fi obligat să continue acest demers".

”Nu sunt banii mei, sunt banii copilului și asta el nu înțelege”

Recent divorțată, o femeie cu o fetiță în vârstă de 2 ani reușește cu greu să obțină lunar pensia de întreținere - suma la care s-au înțeles amândoi partenerii în fața notarului.

Mama fetiței de 2 ani: ”Că nu o să-mi dea banii, că nu îl interesează. Nu sunt banii mei, sunt banii copilului și asta el nu înțelege, că el crede că îmi dă bani mie".

Norina Haidu, avocat: ”Femeile în această perioadă trec printr-un stres emoțional foarte puternic, la care se adugă și stresul financiar. Cele mai frecvente situații sunt cele în care părintele care este obligat la plata pensiei de întreținre își ascunde veniturile și atunci nu este disponibilă nici executarea silită”.

Neplata pensiei alimentare, dacă este făcută cu rea-credință timp de cel puțin 3 luni, se încadrează la abandon de familie și se poate pedepsi cu închisoare de până la 3 ani sau amendă. În prezent, fapta nu poate fi investigată din oficiu.

