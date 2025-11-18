Ministrul de Interne propune ca persoanele care încălcă ordinul de protecție să fie prezentate automat procurorului

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu a anunțat că după recentele cazuri grave de violenţă domestică a propus o modificare legislativă care prevede că persoana care încalcă un ordin de protecţie să ajungă fața unui procuror care va dispune măsuri.

„Am semnat un proiect legislativ care va îmbunătăţi Legea nr.217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei domestice. Proiectul creşte protecţia victimelor violenţei domestice, după analiza recentelor cazuri grave de violenţă domestică care au demonstrat că încă mai sunt breşe în sistemul poliţienesc, dar şi cel judiciar”, a declarat, marţi, ministrul Cătălin Predoiu.

Potrivit acestuia, recentele cazuri cu violenţă domestică au arătat că încă mai sunt breşe create de aprecieri subiective greşite privind nivelul de intervenţie şi aplicarea procedurilor.

„Pentru a înlătura aceste breşe şi a elimina orice posibilitate de apreciere subiectivă tolerantă a poliţiştilor şi procurorilor, MAI propune introducere unei reguli noi, care prevede expres şi explicit faptul că poliţiştii care constată încălcarea unui ordin de protecţie sau a unui ordin de protecţie provizoriu au obligaţia legală de a prezenta agresorul procurorului competent, imediat după găsirea acestuia, pentru a analiza şi dispune cu privire la eventuale măsuri preventive. Se înlătură astfel orice posibilitate de interpretare greşită a poliţistului, el va reţine şi prezenta imediat procurorului pe oricine încalcă un ordin provizoriu de protecţie”, a precizat ministrul.

Predoiu afirmă că se consolidează astfel:

• protecţia victimelor,

• cadrul de intervenţie pentru poliţie,

• responsabilitatea instituţională,

• aplicarea consecventă a legii.

„Modificarea întăreşte instrumentele de protecţie şi elimină ambiguităţile care, în practică, au întârziat reacţia operativă în recentele cazuri. Sigur, o astfel de modificare trebuie mai întâi dezbătută public şi astăzi am urcat pe site acest proiect pentru dezbatere. De asemenea, el trebuie analizat şi de Ministerul Justiţiei, care este coiniţiator pe acest tip de instrument”, a adăugat Predoiu.

14 polițiști sunt anchetați după cazul din Teleorman

Şeful Poliţiei Române, Benone Matei, a declarat, luni, în legătură cu cazul femeii din Teleorman ucise de soţ, care reclamase, anterior, că a fost violată de acesta, că a dispus declanşarea cercetării prealabile faţă de 14 poliţişti, şase dintre aceştia cu funcţii de conducere, din care un ofiţer şi cinci agenţi, respectiv opt poliţişti cu funcţii de execuţie, din care un ofiţer şi şapte agenţi.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus, în urma controluiui la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele, în cazul femeii ucise de soţ, care reclamase, anterior, că a fost violată de acesta, cercetarea disciplinară a procurorului de caz, pentru neglijenţă gravă în exercitarea funcţiei şi sesizarea Ministerului Afacerilor Interne.

În urma controlului care a vizat dosarul penal având ca obiect infracţiunea de viol, cât şi modul în care s-a derulat procedura în cazul ordinului provizoriu de protecţie, au fost constatate deficienţe în activitatea organelor de poliţie care au efectuat urmărirea penală în cauză, precum şi în activitatea procurorului în ceea ce priveşte atributul de coordonare sau de supraveghere a cercetării penale realizate de poliţie.

Din ordinul de protecţie provizoriu sau din alte acte întocmite de organele de poliţie nu rezultă că organul de poliţie a procedat la verificarea temeinică a sesizării formulate la numărul unic de urgenţă 112, nu rezultă că au fost efectuate verificări privind existenţa unor sesizări, deşi leziunile femeii erau vizibile, acestea nu sunt atestate în Formularul de evaluare a riscului, deşi a existat un amrtor al agresiunii, acesta nu a fost audiat, nu a fost luată mnicio măsură ca urmare a nerespectării ordinului de protecţie, arată Parchetul General.

”Din actele dosarului nu a rezultat o acţiune de coordonare sau de supraveghere minimală de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele a cercetării penale realizate de organele de poliţie”, este concluzia controlului.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













