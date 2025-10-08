Proiect pentru reducerea violenței domestice: Agresorii, obligați să meargă la psiholog

08-10-2025 | 19:51
Cazurile de violență domestică se înmulțesc și șochează opinia publică. Mai mulți parlamentari propun un nou mecanism de sprijin pentru victime și consiliere obligatorie pentru agresori.

autor
Claudia Nițoi,  Constantin Toma

Proiectul ar urma să schimbe modul în care statul reacționează după emiterea ordinului de protecție. Însă voluntarii care luptă pentru drepturile femeilor abuzate de parteneri atrag atenția că autoritățile nu lucrează la o lege specială a femicidului, care să pedepsească drastic aceste cazuri.

Inițiativa prevede ca autoritățile locale să contacteze imediat victimele după emiterea unui ordin de protecție și, înainte ca acesta să expire, să le ofere sprijin și informații despre siguranță sau adăpost. În același timp, agresorii ar urma să fie obligați să urmeze ședințe de consiliere psihologică, o măsură care ar trebui să reducă riscul recidivei.

Cynthia Paun, senatoare USR: „Ne dorim să scădem rata de repetare a comportamentului, pentru că am văzut că, în practică, fără prevenție, violența se repetă.”

Totodată, ordinul de protecție va fi prelungit automat în cazul celor care au încălcat legea în ultimii cinci ani.

Manifestație pentru siguranța femeilor
Manifestație faţă de cazurile de violenţă împotriva femeilor, în Piaţa Victoriei. Nicușor Dan promite măsuri concrete. FOTO

Simona Spătaru, senatoare USR: „Sunt situații pe care nu le mai putem ignora și, așa cum am văzut și în legislațiile altor state, femeile și victimele violenței domestice primesc protecție suplimentară din partea legislaturii țărilor respective, astfel încât și România va intra în rândul acestor țări.”

Potrivit Ministerului Justiției, în primele patru luni ale acestui an, în România au fost raportate peste 40.000 de cazuri de violență domestică și emise mai bine de 4.000 de ordine de protecție provizorii. Cu alte cuvinte, în fiecare oră, 14 femei au fost agresate. Anul trecut, polițiștii au înregistrat aproape 24.000 de dosare pentru emiterea unui ordin de protecție, iar în 2024 numărul acestora a crescut semnificativ — la aproape 29.000.

Deși tot mai multe femei sunt ucise de parteneri, iar societatea civilă a cerut introducerea în legislație a noțiunii de femicid și o reacție fermă din partea statului, până acum nu s-a întâmplat nimic.

Femicidul înseamnă uciderea unei femei din motive legate de gen. Altfel spus, o crimă comisă tocmai pentru că victima este femeie. Este considerată cea mai gravă formă a violenței domestice — rezultatul extrem al abuzurilor repetate, al controlului și al urii față de femei.

State precum Belgia, Croația, Cipru, Turcia și Macedonia recunosc femicidul, iar în Italia este pedepsit cu închisoare pe viață.

Ciclonul Barbara a măturat 20 de județe. Inundațiile au blocat circulația rutieră pe mai multe drumuri din țară

