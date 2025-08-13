Patriarhia Română: ”Preoții nu au fost niciodată exceptați de la plata contribuțiilor de sănătate”. Situația călugărilor

preot
Shutterstock

Preoții nu au fost niciodată scutiți de plata contribuțiilor de sănătate, în timp ce călugării, care nu realizează venituri, beneficiază de asistență medicală gratuită precum cetățenii fără venituri, a transmis Patriarhia Română.

Cristian Anton

Preoţii nu au fost niciodată exceptaţi de la plata contribuţiilor de sănătate şi nu au beneficiat de servicii medicale gratuite fără contribuţie, precizează Patriarhia Română, care face un apel "la respectarea adevărului" şi evitarea propagării unor informaţii "neconfirmate" sau "tendenţioase" referitoare la acest aspect.

Potrivit unui comunicat al Biroului de Presă al Patriarhiei Române, transmis miercuri, precizarea privind modificările legislative referitoare la asigurarea medicală a personalului clerical şi monahal survine în urma "informaţiile false" vehiculate recent în spaţiul public cu privire la presupusa pierdere, începând cu data de 1 septembrie, a calităţii de persoană asigurată în sistemul de sănătate de către preoţi şi personalul monahal.

"Preoţii nu au fost niciodată exceptaţi de la plata contribuţiilor de sănătate şi nu au beneficiat de servicii medicale gratuite fără contribuţie. Atât personalul clerical, cât şi majoritatea monahilor sunt angajaţi ai unităţilor de cult şi achită, ca orice alt angajat din România, impozite şi contribuţii la salariu, fără a beneficia de nicio scutire specială", subliniază Patriarhia.

”Afirmația conform căreia monahii ar realiza venituri în regim de PFA este complet falsă”

Sursa citată precizează că monahii care nu realizează venituri - fie din cadrul Bisericii Ortodoxe Române, fie aparţinând altor culte religioase recunoscute (prin asimilare) - beneficiază de asistenţă medicală gratuită asemenea altor cetăţeni fără venituri.

"Dacă în cazul asistaţilor sociali dreptul la asigurare se acordă pe baza unui dosar depus la primărie, pentru personalul monahal această procedură este realizată prin intermediul Secretariatului de Stat pentru Culte. Condiţia esenţială rămâne aceea de a nu realiza niciun fel de venituri.

Afirmaţia conform căreia monahii ar realiza venituri în regim de PFA (persoană fizică autorizată) este complet falsă şi contravine în mod direct Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române. Acesta interzice clericilor şi monahilor desfăşurarea de activităţi economice, spune Patriarhia.

Aşa cum prevede articolul 1 din Legea nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult: "Biserica Ortodoxă Română şi celelalte culte religioase au, în exclusivitate, dreptul de producere şi valorificare a obiectelor şi veşmintelor de cult, precum şi de tipărire a cărţilor de cult, a celor teologice sau cu conţinut bisericesc, necesare practicării cultului". Aceste activităţi nu sunt desfăşurate de persoane fizice autorizate (PFA), contrar celor afirmate eronat în unele materiale de presă", se afirmă în comunicat. 

Sursa: Agerpres

