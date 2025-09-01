Pastilele „ieftine” se scumpesc. Listele vor fi revizuite, pacienții protestează

În timp ce Casa Națională de Asigurări de Sănătate a anunțat că prețul unor pastile ieftine, folosite de pildă în tratarea bolilor cardiovasculare ar putea crește cu 9 lei, medicii și asociațiile de pacienți susțin că acest lucru ar afecta bolnavii care oricum plătesc mult pe tratamente.

Și ministrul Sănătății a reacționat, spunând că listele medicamentelor gratuite și compensate trebuie revizuite, dar că nu a fost luată nicio decizie deocamdată. Nivelul de compensare va fi stabilit prin Hotărâre de Guvern, după consultările dintre CNAS și Ministerul Sănătății.

