Pastilele „ieftine” se scumpesc. Listele vor fi revizuite, pacienții protestează

01-09-2025 | 19:30
Scandal pentru compensarea unor medicamente esențiale.

În timp ce Casa Națională de Asigurări de Sănătate a anunțat că prețul unor pastile ieftine, folosite de pildă în tratarea bolilor cardiovasculare ar putea crește cu 9 lei, medicii și asociațiile de pacienți susțin că acest lucru ar afecta bolnavii care oricum plătesc mult pe tratamente.

Și ministrul Sănătății a reacționat, spunând că listele medicamentelor gratuite și compensate trebuie revizuite, dar că nu a fost luată nicio decizie deocamdată. Nivelul de compensare va fi stabilit prin Hotărâre de Guvern, după consultările dintre CNAS și Ministerul Sănătății.

Anunțul CNAS despre nivelul de compensare al medicamentelor. Unde sunt schimbări și cât vor plăti pacienții în plus
Stiri Sanatate
Anunțul CNAS despre nivelul de compensare al medicamentelor. Unde sunt schimbări și cât vor plăti pacienții în plus

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate explică faptul că în cazul a 13 medicamente se preconizează schimbarea nivelului de compensare, dar respinge ideea dcă acest lucru ar creşte valoarea personală a contribuţiei la 500-600 de lei lunar.

Schimbări majore în compensarea medicamentelor. Peste 10 milioane de români ar putea fi afectați
Stiri Sanatate
Schimbări majore în compensarea medicamentelor. Peste 10 milioane de români ar putea fi afectați

Peste 10 milioane de pacienți ar putea plăti mai mult pentru tratamente, din cauza noilor propuneri ale Ministerului Sănătății și CNAS, avertizează Asociția Producătorilor de Medicamente Generice din România (APMGR).

Botswana a declarat stare de urgență sanitară. Spitalele rămân fără medicamente vitale pentru pacienți
Stiri externe
Botswana a declarat stare de urgență sanitară. Spitalele rămân fără medicamente vitale pentru pacienți

Botswana a decretat luni stare de urgenţă sanitară după ce spitalele au rămas fără medicamente esenţiale din cauza unor probleme de finanţare publică şi în urma reducerii ajutorului american.

Un medicament pentru epilepsie a inversat simptome de autism la șoareci. Studiul oferă speranțe pentru noi terapii
Stiri Sanatate
Un medicament pentru epilepsie a inversat simptome de autism la șoareci. Studiul oferă speranțe pentru noi terapii

Un studiu realizat de cercetători de la Stanford Medicine arată că simptome asemănătoare autismului la şoareci pot fi inversate prin medicamente folosite experimental în tratamentul epilepsiei.

Serena Williams dezvăluie cum a slăbit. „Pur şi simplu nu reuşeam să ajung la greutatea ideală”. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Serena Williams dezvăluie cum a slăbit. „Pur şi simplu nu reuşeam să ajung la greutatea ideală”. GALERIE FOTO

Campioana de tenis Serena Williams a declarat joi că ia medicamente pentru slăbit, după ce a încercat fără succes să piardă în greutate prin dietă și exerciții fizice, după nașterea celor două fiice ale sale, Olympia și Adira, relatează NBC News.

