Anunțul CNAS despre nivelul de compensare al medicamentelor. Unde sunt schimbări și cât vor plăti pacienții în plus

30-08-2025 | 15:48
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate explică faptul că în cazul a 13 medicamente se preconizează schimbarea nivelului de compensare, dar respinge ideea dcă acest lucru ar creşte valoarea personală a contribuţiei la 500-600 de lei lunar.

Mihaela Ivăncică

CNAS face precizări, ”ca urmare a apariţiei în spaţiul public a unor informaţii eronate, potrivit cărora pacienţii ar urma să suporte creşteri semnificative ale contribuţiei personale pentru medicamentele compensate (de ordinul a 500–600 lei/lună/medicament)”.

Evaluarea medicamentelor

”Având în vedere «Memorandumul de aprobare a măsurilor şi a raportului de analiză şi eficientizare a cheltuielilor publice în domeniul sănătăţii», aprobat de Guvernul României în anul 2023, ANMDMR a evaluat în anul 2024 un număr de 18 medicamente (substanţe active - DCI ) care au îndeplinit criteriile, potrivit legii, pentru modificarea nivelului de compensare al acestora. Scopul acestei evaluări a fost de a eficientiza utilizarea bugetului FNUASS şi a permite accesul unui număr mai mare de pacienţi la medicamentele de care aceştia au nevoie, la momentul optim, în cadrul aceluiaşi buget alocat”, a transmis Casa de Asigurări de Sănătate, într-un comunicat de presă.

CNAS susţine că a identificat şi a propus Ministerului Sănătăţii o serie de criterii suplimentare pentru modificarea nivelului de compensare al medicamentelor evaluate, astfel încât impactul real asupra contribuţiei personale datorate de asiguraţi să fie cât mai moderat.

”Ca urmare, la ora actuală doar în cazul a 13 medicamente se preconizează schimbarea nivelului de compensare”, precizează CNAS.

Modificările propuse pentru compensarea medicamentelor

Potrivit instituţiei, este vorba despre:

• Trecerea la nivel de compensare de 20% (mutarea din sublistele A şi B în sublista D) pentru medicamentele (DCI): Indapamidum, Metoprololum, Bisoprololum, Combinaţii (Perindoprilum + Indapamidum), Candesartanum Cilexetil, Rosuvastatinum, Nebivololum, Rilmenidinum şi Atorvastatinum;

• Trecerea la nivel de compensare de 50% (mutarea din sublista A în sublista B) pentru medicamentele (DCI): Fenofibratum, Omeprazolum, Combinaţii (Spironolactonum + Furosemidum) şi Amoxicillinum + Acidum Clavulanicum.

”Astfel, în situaţia în care s-ar pune în aplicare Deciziile ANMDMR, contribuţia personală ar creşte în medie faţă de cea din prezent cu aproximativ 9 lei/cutie pentru un medicament prescris din cele 13 menţionate. Categoriile vulnerabile de populaţie nu ar fi afectate, menţinându-se nivelul actual de compensare de 100% din preţul de referinţă al medicamentelor”, mai explică oficialii CNAS.

Categoriile vulnerabile care vor beneficia de gratuitate și compensare

Categoriile care vor beneficia în continuare de gratuitate sunt: copiii, tinerii (18 – 26 ani) care studiază şi nu obţin venituri, gravidele, lăuzele şi beneficiarii de legi speciale. Beneficiază de compensare de 90% pensionarii beneficiari ai programului de compensare a preţului medicamentelor din sublista B.

”CNAS reafirmă că pacienţii din România nu vor fi împovăraţi cu contribuţii personale excesive, iar afirmaţiile vehiculate în spaţiul public privind costuri suplimentare de sute de lei pe lună pentru aceste medicamente compensate sunt false şi creează panică inutilă”, se mai arată în comunicatul de presă.

Ministrul Sănătăţii clarifică situația

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a precizat, vineri, că în prezent Ministerul Sănătăţii nu are în dezbatere publică şi nu a iniţiat niciun act normativ prin care să se reducă nivelul de compensare al medicamentelor.

”Medicamentele vehiculate astăzi ca fiind mutate dintr-o listă de compensare în alta nu au fost discutate şi nici validate de Ministerul Sănătăţii. Obiectivul nostru este unul clar: să susţinem accesul pacienţilor la tratamente şi să încurajăm utilizarea medicamentelor generice”, a adăugat el.

Sursa: News.ro

Etichete: ministerul sanatatii, cnas, medicamente, medicamente compensate,

Dată publicare: 30-08-2025 15:38

