O firmă din Ungaria deschide o mină de sare în România. Zăcământul de o puritate excepțională poate fi exploatat sute de ani

Stiri Sociale
11-08-2025 | 20:27
mina sare
Shutterstock

O firmă de familie din Ungaria va deschide o mină de sare în România, la Valea Florilor, în județul Cluj. Sarea de aici este de o puritate extrem de ridicată, iar zăcământul este atât de mare, încât poate fi exploatat sute de ani de acum încolo.

 

autor
Cristian Anton

O companie deținută de o familie din Ungaria se pregătește să deschidă o mină de sare în România, scrie Profit. Mina va fi deschisă la Valea Florilor, județul Cluj, după ce a câștigat concesiunea anul trecut.

Extracția sării din zonă ar putea fi continuată timp de secole, a declarat Márton Veres, un reprezentant al companiei. Salt-Veres Zrt. este deținută de tatăl său, iar compania este unicul proprietar al societății Diana Exploatări Miniere SRL din România, care deține concesiunea minieră.

Mina a fost explorată în 1980-1981, în perioada lui Ceaușescu. „Am avut acces la aceste studii și date. S-a dovedit că logistica minei era deja construită la acea vreme – adică există o linie de cale ferată electrificată cu ecartament dublu care este esențială pentru transportul sării”, a spus Márton Veres.

Dreptul de exploatare este valabil 20 de ani, după care poate fi prelungit la fiecare 5 ani. În această perioadă, se estimează că pot fi extrase economic 30 de milioane de tone.

Citește și
rau tarnava mare
Catastrofă ecologică la Praid. Nivelul de sare din râul Târnava Mică, similar cu cel din Marea Neagră

Mina are atât de mult zăcământ de sare, încât poate fi extras sute de ani

La un calcul însă de 800.000 de tone pe an, care ar fi capacitatea actuală, aceasta înseamnă o rezervă suficientă pentru aproape 40 de ani. Însă, conform studiilor geologice, rezerva totală de sare este mult mai mare, chiar de sute de milioane de tone. Astfel, extracția din acest zăcământ poate fi continuată timp de secole de acum înainte.

Modelul este furnizat de operațiuni miniere germane: compania ungară va lucra cu combine electrice, într-un sistem închis, automatizat, cu structuri autoportante, cu o prezență umană minimă. Proiectul poate fi operat de 30-35 de persoane în două ture.

Producția și procesarea vor avea loc în întregime în subteran, astfel încât locuitorii nu vor trebui să se confrunte nici măcar cu poluarea fonică.

Alimentarea cu energie va fi de asemenea asigurată într-o măsură semnificativă cu energie regenerabilă, astfel amprenta ecologică a minei va fi minimă, iar astfel expunerea lor la prețurile energiei va fi de asemenea diminuată.

Mina va arăta complet diferit față de mina de sare de la Praid, recent închisă din cauza dezastrului produs recent. Aceasta va fi o mină industrială nouă și modernă.

Noua mină va produce într-un an necesarul de sare a trei țări la un loc

Cererea de sare în România este în prezent de aproximativ 1,5 milioane de tone, care este acoperită în mare parte de compania de stat Salrom, prin intermediul a 7-8 mine.

Această mină va avea o capacitate foarte mare, de 800.000 de tone pe an, ceea ce ar acoperi 80-90% din cererea totală anuală de sare a Ungariei sau întreaga cerere a Slovaciei, Croației și Serbiei la un loc.

Însă, datorită purității ridicate a sării, piața-țintă a companiei ar putea fi și industria chimică, industria farmaceutică și industria alimentară, dar sarea ar putea fi folosită chiar și în hrana pentru animale și ca material antiderapant pe drumuri pe timpul iernii.

Puritatea ridicată este deosebit de avantajoasă, deoarece nu este necesară o purificare suplimentară, ceea ce înseamnă economii majore de costuri.

Ne așteptăm la o creștere a producției în 2-3 ani, dar vrem să producem sare chiar din 2026”, a spus expertul, adăugând că utilajele lucrează deja în secția de sare în timpul construcției puțului de pantă, ceea ce înseamnă că și acolo se obține un produs care poate fi vândut.

Românii mănâncă prea multă sare, dublu față de recomandarea OMS. Riscurile țin de hipertensiune și AVC

Sursa: StirilePROTV

Etichete: cluj, Ungaria, exploatare, mina, sare, concesionare,

Dată publicare: 11-08-2025 20:27

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO La 40 de ani, Cristiano Ronaldo se însoară! Georgina a primit un inel imens și a spus ”Da!”
GALERIE FOTO La 40 de ani, Cristiano Ronaldo se însoară! Georgina a primit un inel imens și a spus ”Da!”
Citește și...
Se extinde riscul de noi surpări în Maramureș. Încă 51 de persoane vor fi evacuate, după prăbușirea fostei mine de sare
Stiri actuale
Se extinde riscul de noi surpări în Maramureș. Încă 51 de persoane vor fi evacuate, după prăbușirea fostei mine de sare

Se extind evacuările în localitatea din Maramureș unde, în urmă cu trei zile, s-a prăbușit o fostă galerie minieră de sare.

Catastrofă ecologică la Praid. Nivelul de sare din râul Târnava Mică, similar cu cel din Marea Neagră
Stiri actuale
Catastrofă ecologică la Praid. Nivelul de sare din râul Târnava Mică, similar cu cel din Marea Neagră

Salinitatea din râul Târnava Mică e similară cu cea a Mării Negre, din cauza că Salina Praid este spălată de apele pârâului Corund. Poluarea cu cloruri omoară peștii, obișnuiți cu apa dulce, dar și familiile de castori care viețuiesc pe lângă râu.

Mina veche de la Praid, în pericol. Soluțiile propuse de experții români și internaționali pentru a împiedica prăbușirea
Stiri actuale
Mina veche de la Praid, în pericol. Soluțiile propuse de experții români și internaționali pentru a împiedica prăbușirea

Sub dealul de sare, de la Praid, pericolul se adâncește, mai ales că solul devine tot mai instabil. Infiltrațiile sunt urmărite cu o substanță fluorescentă, iar autoritățile pregătesc sisteme care pot detecta și cele mai fine mișcări ale terenului.

Salina Praid se poate prăbuși de la o clipă la alta. Vibrațiile din adâncuri apar și pe seismografe, militarii sunt în alertă
Stiri actuale
Salina Praid se poate prăbuși de la o clipă la alta. Vibrațiile din adâncuri apar și pe seismografe, militarii sunt în alertă

La Praid, semnele prăbușirii devin tot mai clare. În terenul din zona vechii exploatări de sare, craterele depășesc zeci de metri adâncime. Geologii avertizează că, dacă aceste goluri se unesc, colapsul ar putea deveni rapid și periculos.  

Lupta pentru salvarea salinei Praid intră într-o nouă etapă. 8 experți europeni lucrează pe teren
Stiri actuale
Lupta pentru salvarea salinei Praid intră într-o nouă etapă. 8 experți europeni lucrează pe teren

La Praid lupta pentru salvarea minei de sare a intrat într-o nouă etapă. Cei 8 experți europeni – geologi, ingineri și specialiști în mediu – au ajuns în zonă și lucrează deja pe teren, alături de autoritățile române.

Recomandări
Au început tăierile de salarii ale directorilor din companiile municipale. Ce economie ar urma să facă Primăria Capitalei
Stiri actuale
Au început tăierile de salarii ale directorilor din companiile municipale. Ce economie ar urma să facă Primăria Capitalei

În București au început tăierile de salarii în cazul directorilor și membrilor din consiliile de administrație ai companiilor municipale.

De anul viitor românii vor plăti taxe mai mari pentru case și terenuri. Ce spune Ilie Bolojan despre majorările de 70%
Stiri actuale
De anul viitor românii vor plăti taxe mai mari pentru case și terenuri. Ce spune Ilie Bolojan despre majorările de 70%

De anul viitor vom plăti taxe mai mari pentru casele și terenurile pe care le avem. În unele cazuri, creșterea ar putea fi și de 70%, conform unei variante încă în analiză la Guvern.

Noua lege a pensiilor private în dezbatere. Tot mai mulți români cer retragerea integrală a banilor din Pilonul 2
Stiri actuale
Noua lege a pensiilor private în dezbatere. Tot mai mulți români cer retragerea integrală a banilor din Pilonul 2

Speriați că noua lege a pensiilor ar urma să limiteze retragerea banilor din Pilonul 2, tot mai mulți români cer acum toată suma acumulată, deși inițial optaseră pentru plăți lunare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 11 August 2025

50:10

Alt Text!
Doctor de bine
Fertilizarea in vitro și cum poate ajuta această procedură cuplurile diagnosticate cu infertilitate.Informatiile despre subiect aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12