O firmă din Ungaria deschide o mină de sare în România. Zăcământul de o puritate excepțională poate fi exploatat sute de ani

O firmă de familie din Ungaria va deschide o mină de sare în România, la Valea Florilor, în județul Cluj. Sarea de aici este de o puritate extrem de ridicată, iar zăcământul este atât de mare, încât poate fi exploatat sute de ani de acum încolo.

O companie deținută de o familie din Ungaria se pregătește să deschidă o mină de sare în România, scrie Profit. Mina va fi deschisă la Valea Florilor, județul Cluj, după ce a câștigat concesiunea anul trecut.

Extracția sării din zonă ar putea fi continuată timp de secole, a declarat Márton Veres, un reprezentant al companiei. Salt-Veres Zrt. este deținută de tatăl său, iar compania este unicul proprietar al societății Diana Exploatări Miniere SRL din România, care deține concesiunea minieră.

Mina a fost explorată în 1980-1981, în perioada lui Ceaușescu. „Am avut acces la aceste studii și date. S-a dovedit că logistica minei era deja construită la acea vreme – adică există o linie de cale ferată electrificată cu ecartament dublu care este esențială pentru transportul sării”, a spus Márton Veres.

Dreptul de exploatare este valabil 20 de ani, după care poate fi prelungit la fiecare 5 ani. În această perioadă, se estimează că pot fi extrase economic 30 de milioane de tone.

Mina are atât de mult zăcământ de sare, încât poate fi extras sute de ani

La un calcul însă de 800.000 de tone pe an, care ar fi capacitatea actuală, aceasta înseamnă o rezervă suficientă pentru aproape 40 de ani. Însă, conform studiilor geologice, rezerva totală de sare este mult mai mare, chiar de sute de milioane de tone. Astfel, extracția din acest zăcământ poate fi continuată timp de secole de acum înainte.

Modelul este furnizat de operațiuni miniere germane: compania ungară va lucra cu combine electrice, într-un sistem închis, automatizat, cu structuri autoportante, cu o prezență umană minimă. Proiectul poate fi operat de 30-35 de persoane în două ture.

Producția și procesarea vor avea loc în întregime în subteran, astfel încât locuitorii nu vor trebui să se confrunte nici măcar cu poluarea fonică.

Alimentarea cu energie va fi de asemenea asigurată într-o măsură semnificativă cu energie regenerabilă, astfel amprenta ecologică a minei va fi minimă, iar astfel expunerea lor la prețurile energiei va fi de asemenea diminuată.

Mina va arăta complet diferit față de mina de sare de la Praid, recent închisă din cauza dezastrului produs recent. Aceasta va fi o mină industrială nouă și modernă.

Noua mină va produce într-un an necesarul de sare a trei țări la un loc

Cererea de sare în România este în prezent de aproximativ 1,5 milioane de tone, care este acoperită în mare parte de compania de stat Salrom, prin intermediul a 7-8 mine.

Această mină va avea o capacitate foarte mare, de 800.000 de tone pe an, ceea ce ar acoperi 80-90% din cererea totală anuală de sare a Ungariei sau întreaga cerere a Slovaciei, Croației și Serbiei la un loc.

Însă, datorită purității ridicate a sării, piața-țintă a companiei ar putea fi și industria chimică, industria farmaceutică și industria alimentară, dar sarea ar putea fi folosită chiar și în hrana pentru animale și ca material antiderapant pe drumuri pe timpul iernii.

Puritatea ridicată este deosebit de avantajoasă, deoarece nu este necesară o purificare suplimentară, ceea ce înseamnă economii majore de costuri.

„Ne așteptăm la o creștere a producției în 2-3 ani, dar vrem să producem sare chiar din 2026”, a spus expertul, adăugând că utilajele lucrează deja în secția de sare în timpul construcției puțului de pantă, ceea ce înseamnă că și acolo se obține un produs care poate fi vândut.

