Noi discuții despre cum pot beneficia românii de banii strânși în Pilonul 2 de pensii. Ce sumă ar putea retrage imediat

Au început noi dezbateri pe marginea proiectului legii pensiilor Pilon 2. Autoritățile iau în calcul majorarea procentului care poate fi retras la pensionare, dar și introducerea unor excepții.

În cei 17 ani de existență, în Pilonul 2 de pensii s-au strâns aproape 170 de miliarde de lei.

În spatele ușilor închise, responsabili de la Ministerul Muncii și Autoritatea de Supraveghere Financiară au început discuțiile despre modificările pe care vor să le aducă proiectului de lege, care va stabili felul în care se vor acorda banii strânși în Pilonul 2 de pensii.

Deși au propus, inițial, o tranșă de 25 la sută ce putea fi retrasă imediat după pensionare, iar apoi plăți lunare acordate pe viață sau pe o perioadă fixă de până la 10 ani, acum autoritățile vor să mărească procentul.

Președintele ASF susține că decizia aparține politicienilor, însă nu exclude o creștere de 10 procente.

Alexandru Petrescu, președinte ASF: ”Există marje și în sus și în jos - decizia aparține celor încărcați de responsabilitate politică - ministerele și Guvern. Noi modelăm orice fel de decizie politică. Trebuiesc luate în considerare elementele descriptive ale arhitecturii - dacă există o propunere - putem să calculăm din punctul nostru de vedere ce înseamnă această ștachetă ridicată de la 25 la 30 – 35”.

Se ia în calcul și introducerea unor excepții care să permită unor categorii de pensionari să retragă o sumă mai mare în momentul pensionarii. Așa se întâmplă în Marea Britanie, unde o persoană cu o boală gravă, care mai are puțin de trăit, poate să retragă toți banii stânși.

Alexandru Petrescu, președinte ASF: ”Există și posibilitatea introducerii unor excepții la avea acces la o sumă forfetară mai mare în niște cazuri excepționale. E foarte important să definim aceste cazuri excepționale”.

În proiectul de lege, retragerea integrală este permisă numai dacă suma adunată este sub 15.400 lei.

Într-o scrisoare deschisă, sindicaliștii Cartel Alfa au criticat proiectul de lege și atrag atenţia că nimic nu este garantat în Pilonul 2, în afară de suma acumulată, fără să fie introdus niciun randament sau vreo actualizare cu rata inflaţiei.

Radu Crăciun, președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat: ”Pilonul 2 de pensii a fost gândit de la bun început ca un sistem complementar pensiei publice pentru că banii care intră în sistemul de pensii reprezintă o parte din banii care sunt direnționați către bugetul de asigurări sociale. Logic și normal, este ca și la ieșirea banilor ei să fie tot complementari - dacă pensia publică este o pensie lunară, este normal ca și Pilonul 2 să fie o pensie lunară, care să fie în completarea pensiei publice”.

Peste 8 milioane de români contribuie la Pilonul 2 de pensii

Iar unii economiști sunt de părere că limitarea accesului la bani crează de fapt o plasă de siguranță pentru cei care ies la pensie.

Christian Năsulea, economist: ”A fost gândit ca un fond de pensii, nu ca un fond de investiții. Din acest punct de vedere, statul român ne forțează și ne ia niște bani, ceea ce înseamnă că ar trebui să ne așteptăm ca banii care intră în aceste fonduri să fie tratați ca atare. Destinația este să asigure un venit lunar pentru pensionarii români care să completeze sau să prezinte o rezervă pentru banii care vin din Pilonul 1. Din acest punct de vedere are sens în întregime să fie restricționate modul în care sunt distribuiți acești bani”.

Potrivit datelor oficiale, peste 8 milioane de români contribuie lunar la Pilonul 2 de pensii. În total, în cele 7 fonduri de pensii s-au adunat aproape 170 de miliarde de lei: 120 de miliarde din contribuțiile lunare, iar restul reprezintă câștiguri din investiții.

Până acum, în jur de 244.000 de români au primit aproximativ 4 miliarde de lei din banii acumulați. În paralel, a crescut și interesul pentru Pilon 3 de pensii - unde au fost făcute plăți de 890 de milioane de lei pentru 97.000 de persoane.

