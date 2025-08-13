Sindicaliștii cer randament minim garantat pentru Pilonul II: „Această greşeală durează de 16 ani”

Cartel Alfa critică, miercuri, proiectul de lege care ar urma să stabilească modul în care românii vor avea acces la fondurile din Pilonul II, la care contribuţia este obligatorie.

Sidicaliştii vorbesc despre „un sistem incomplet, lipsit de claritate şi garanţii, dar alimentat lunar”. Sindicaliştii atrag atenţia că nimic nu este garantat în Pilonul II, decât suma acumulată, fără a fi introdus niciun randament sau vreo actualizare cu rata inflaţiei.

„Orice decizie luată fără a cunoaşte faptele este o greşeală; în cazul Pilonului II, această greşeală durează de 16 ani”, au transmis, miercuri, reprezentanţii Cartel Alfa.

Aceştia explică faptuul că, între 2006 şi 2009, guvernanţii şi parlamentarii de atunci au abandonat obligaţia asumată prin Legea nr. 411/2004.

„Au instituit contribuţia obligatorie a salariaţilor şi au reglementat îndatoririle administratorilor privaţi care colectau banii, dar au omis (voit sau nu) să reglementeze esenţialul: cum vor primi oamenii aceşti bani la pensie. Legea era clară, mecanismul de plată trebuia stabilit printr-o lege specială, în maximum trei ani de la intrarea în vigoare a sistemului, adică până la 1 iulie 2009. De atunci au trecut 16 ani. Şaisprezece ani în care s-a aşternut uitarea, nu doar peste cetăţeni, ci şi, mai grav, peste cei care iau decizii”, au mai transmis sindicaliştii.

Cartel Alfa: Pilonul II trebuie să fie o formă de protecție, nu de economisire

Potrivit acestora, s-a pierdut din vedere că Pilonul II nu este un cont de economii pe termen lung, ci o parte dintr-un scut social gândit să protejeze actualii angajați la bătrânețe, alături de pensia publică.

„Această tăcere legislativă prelungită a lăsat milioane de contribuabili captivi într-un sistem incomplet, lipsit de claritate şi garanţii, dar alimentat lunar din veniturile lor. Astăzi, proiectul de lege aflat în discuţie nu face decât să închidă, cu întârziere, cercul legislativ început in 2004, după 16 ani în care contribuabilii au fost obligaţi să vireze lună de lună bani într-un mecanism marcat de incertitudine şi lipsit de o transparenţă reală asupra garanţiilor oferite. Această întârziere nu este o simplă neglijenţă administrativă, ci este rezultatul unei lipse cronice de decizie şi de responsabilitate din partea factorului politic, indiferent de “culoarea” sa”, mai transmis sindicaliştii.

Potrivit acestora, prin tărăgănarea deliberată sau prin indiferenţă, s-a ajuns în punctul în care milioane de cetăţeni privesc conturile din Pilonul II nu ca pe o plasă de siguranţă la bătrâneţe, ci ca pe nişte fonduri de investiţii la care ar trebui să poată avea acces imediat şi integral.

Problemele Pilonului II

Aceştia susțin că Pilonul II nu garantează decât sumele depuse, nimic mai mult.

„Nicio actualizare cu inflaţia! Niciun randament minim! Aceeaşi lipsă de protecţie se manifestă şi în perioada de acumulare, fapt pentru care, încă de la introducerea Pilonului II, obligatoriu, CNS Cartel ALFA a cerut în repetate rânduri introducerea prin lege a unui randament minim de administrare, solicitare ignorată sistematic timp de 16 ani”, mai arată sindicaliştii.

Aceştia atrag atenţia, de asemenea, că Pilonul II nu a fost gândit ca un experiment financiar şi nici ca un vehicul de profit pentru administratori.

Sindicaliștii cer ca legea să-i protejeze pe cei care cotizează la Pilonul II

Sindicaliştii arată că, astăzi, un pensionar beneficiază, în medie, de 14–16 ani de pensie.

„Conform calculelor bazate pe actuala propunere legislativă, cei care au contribuit la Pilonul II vor primi, în primii 10 ani de plată, o pensie mai mică cu aproximativ 4–5% faţă de situaţia în care ar fi contribuit integral la Pilonul I, iar după acest prag, diferenţa devine dramatică: pensia în plată va fi cu circa 25% mai mică! Să fie limpede: Pilonul II a fost creat pentru a spori siguranţa lucrătorilor la finalul carierei profesionale, nu pentru a deveni un instrument de afaceri şi profit pentru unii! Orice abatere de la această misiune trădează încrederea milioanelor de contribuabili”, se mai arată în comunicatul de presă.

CNS Cartel ALFA cere amendarea proiectului de lege printr-un proces transparent, cu participarea reală a reprezentanţilor beneficiarilor.

„Susţinem cu fermitate introducerea unui randament minim garantat, măsură esenţială atât pentru protejarea veniturilor viitorilor pensionari, cât şi pentru a obliga administratorii privaţi să îşi asume răspunderea deplină în gestionarea fondurilor. Un sistem de pensii complementar nu poate funcţiona pe baza hazardului şi a profitului unilateral; el trebuie să funcţioneze pe baza siguranţei, transparenţei şi încrederii”, transmite Cartel Alfa.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













