După discuțiile aprinse, proiectul de lege privind pensiile private a fost amânat de Coaliție. Când ar urma să fie dezbătut

Proiectul legii pensiilor din Pilonul II, la care contribuie aproape nouă milioane de români, a fost amânat pentru a fi dezbătut în sesiunea parlamentară din toamnă.

Asta după ce inițiativa aflată pe masa Guvernului a stârnit discuții aprinse inclusiv în Coaliția de guvernare. Liderii politici vor să modifice procentul din suma acumulată pe care cei ieșiți din activitate vor putea să-l retragă imediat după pensionare.

Procentul de 25% propus ca tranșă ce va putea fi retrasă din contul de pensie Pilon 2 imediat după pensionare va fi negociat în coaliția de guvernare, spun liberalii.

Vor fi purtate noi discutii și despre condițiile impuse pentru retragerea întregii sume. În Europa există variante diferite la sisteme de pensii similare cu Pilonul 2 de la noi.

De exemplu, în Germania regula generală e că banii nu pot fi scoși toți deodată după pensionare. În Italia poate fi luat 30% din total, în vreme ce în Luxemburg și Bulgaria limita e de 50%.

În Grecia și Belgia, toți banii pot fi ridicați în momentul pensionării. Și în Franța este această posibilitate, dar cu anumite condiții - de pildă, banii să fie pentru achiziția unei locuințe. De altfel, în multe state, sumele retrase sunt impozitate, arată o analiză financiară CFA România.

În Marea Britanie, o persoană diagnosticată cu o boală gravă, căreia i-a rămas mai puțin de un an de viață, poate să ia toți banii odată fără să fie taxată.

La noi, proiectul de lege prevede că suma care rămâne după lichidarea celor 25 de procente să fie plătită lunar, cel mult 10 ani sau sub forma unei pensii viagere.

Radu Nechita, profesor de macroeconomie, Universitatea Babeș-Bolyai: „În momentul în care discuți de cât procent poți să retragi la momentul pensionarii asta înseamnă că acel capital, cât ai retras în primul an, îți diminuează pensia potențială. Rezultatul va fi că oamenii vor avea pensii mai mici, și mai mici decât dacă banii rămâneau în acel fond”.

Între timp, Autoritatea de Supraveghere Financiară a cerut discuții cu reprezentanții Ministerului Muncii și cu specialiștii din partidele coaliției.

Goerge Moț, fondator platformă pensii private: „Poate să stabilească o limită pe plățile eșalonate de minim 500 de lei valoarea minimă a ratei si o perioadă minimă de plată de 5 ani. Cum alege pensionarul să încaseze banii rămâne la latitudinea lui. Valoarea pensiei și-o stabilește singur”.

După consultări, un nou proiect al legii pensiilor Pilon 2 ar urma să fie dezbătut în Parlament în această toamnă.

