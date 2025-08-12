Ce a „uitat” ASF să ia în calcul când a pus limita de 25% la retragerea pensiei din Pilonul II. Analiza unui expert

Analistul economic Adrian Codîrlaşu atrage atenția că reforma pensiilor private propusă de ASF „uită” că retragerea sumelor din Pilonul II este legată de impozitul pe care statul îl percepe, și că aceste fonduri finanțează activitatea statului.

autor
Adrian Popovici

Reforma pregătită de guvern în cazul pensiilor private ar putea duce la eliminarea situațiilor în care românii care se retrag din activitatea profesională nu vor mai putea să retragă suma integrală acumulată la Pilonul II.

Într-un astfel de scenariu, guvernul pare a „uita” faptul că o retragere completă a fondurilor acumulate este strâns legată de impozul pe care îl aplică asupra sumei, explică analistul financiar Adrian Codîrlaşu, vicepreşedinte al CFA România.

Analistul subliniază faptul că sistemul actual al pensiilor private din România care permite retragerea integrală a sumelor acumulate este folosit de multe țări și că, în astfel de cazuri, se aplică cota standard de impozitare.

Statul român, printre beneficiarii banilor din Pilonul II

Într-un astfel de scenariu și statul se numără printre beneficiarii banilor din fondurile de pensii. Astfel, banii din Pilonul II sunt folosiți și pentru cumpărarea obligațiunilor de stat și, la retragere, de sumele generate de impozitare.

Citește și
oameni pe strada
Românii care își vor putea retrage integral pensia privată. Ceilalți își vor primi banii lunar, timp de zece ani

„Și în Romania, guvernul va beneficia de banii rămași în sistem, care vor fi investiți de administratorii planurilor de plată a pensiilor în marea lor majoritate în titluri de stat, contribuind astfel la finanțarea deficitului bugetar, care vedem cât de ridicat este în Romania, cauzat, printre altele de politici fiscale iresponsabile pe alocuri”, mai explică Adrian Codîrlaşu.

În contextul în care reforma pensiilor private va duce la limitarea sumelor care pot fi retrase din Pilonul II, analistul propune ca acestea să nu mai fie taxate de către stat, o decizie contrară fiind doar o încercare de a „pasa costurile doar către beneficiari”.

„Este normal, ca atunci când vom trece la posibilitatea retragerii unui lump sum limitat, acesta să fie scutit de taxe. Altfel, este doar o abordare de cherry picking a guvernului, de a alege din abordările europenne doar ce ii convine și de a pasa costurile doar către beneficiari. Aici este important de menționat faptul ca Pilonul II de pensii este investitorul numărul 2, după sistemul bancar, în titlurile de stat românești”, concluzionează Adrian Codîrlaşu.

