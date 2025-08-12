Isărescu, despre noua lege a Pilonului II: Văd o tulburare - „ne-au luat banii”. Să ne liniştim puțin, nu se confiscă nimic

Autoritatea de Supraveghere Financiară trebuie să continue, chiar să amplifice, efortul de comunicare despre Pilonul II de pensii, inclusiv cu materiale scrise, consideră guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu.

"Părerea mea este ca ASF să continue, chiar să amplifice, efortul de comunicare, inclusiv cu materiale scrise. Nu este suficient să vorbeşti. Pur şi simplu să distribuie materiale, pentru că am văzut că sunt foarte multe confuzii. Este un fond de pensie, nu este un depozit, este o economisire a populaţiei dar într-un fond de pensie, nu în depozite şi aceste fonduri de pensii peste tot în lume au un regim de funcţionare şi o lege. Şi dacă ASF va continua acest efort, probabil confuziile se vor diminua. Şi ca să vă răspund direct, eu cred că acum dezbaterea publică, care e absolut necesară, este periclitată de confuzii. ASF trebuie să facă eforturi pentru a le elimina, să explice cum funcţionează în alte ţări, să facă un documentar", a explicat Mugur Isărescu.

ASF, autoritatea statului care se ocupă cu reglementarea și supravegherea pieței de capital (bursa de la București), a pieței asigurărilor (auto, de viață, etc.) precum și a fondurilor de pensii private (de tip privată obligatorie - Pilonul II și de tip privată facultativă - Pilonul III) a propus, spre aprobare, Guvernului un proiect de lege pentru reglementarea pieței de pensii private.

Printre cele mai importante prevederi din noua lege se numără și faptul că la pensiile de tip Pilonul II poate fi încasat, deodată, cel mult 25% din valoarea contului, urmând ca diferența să fie plătită eșalonat în 10 ani.

Președintele ASF, Alexandru Petrescu, a susținut necesitatea unui prag de 25% prin faptul că „așa a cerut OECD (organizație la care urmează să aderăm în scurt timp și care a recomandat actualizarea legislației pensiilor private)” și că „așa e în toate statele”.

Mai mult, el a dat de înțeles că e nevoie de prag pentru că urmează un mare vârf de plată la orizontul anului 2030.

Declarația șefului ASF este în cel mai fericit caz neinspirată pentru că poate duce cu gândul la sistemele de tip piramidal (banii de la clienții noi sunt folosiți pentru a plăti clienții vechi, sistem nesustenabil economic) în condițiile în care sistemul de pensii private din România nu are nimic în comun cu așa ceva.

Banii sunt puși deoparte, în conturi individuale, aduc randament, transparență totală privind situația contului și mai mult, prin lege, fondurile de pensii nu pot da faliment. În cele mai rele cazuri actvitele sunt preluate de un alt administrator.

Președintele asociației administratorilor fondurilor de pensii private (APAPR), inclusiv Pilonul II, reputatul economist Radu Crăciun, a avut o intervenție clară, publică, la scurt timp după explicațiile șefului ASF.

Pe scurt, președintele APAPR a subliniat, în antiteză cu argumentul „vârfului de plată” promovat de șeful ASF, că indiferent de vârfuri, de numărul de clienți care vor să își încaseze pensiile de tip Pilonul II sistemul este unul foarte lichid și care poate onora fără probleme obligațiile curente.

„Cu această lege sau în sistemul actual de plată a pensiilor, nu există diferenţă din punct de vedere al impactului asupra fondurilor de pensii. Şi în situaţia actuală şi în situaţia preconizată de lege, banii vor ieşi din sistemul de pensii private într-o plată unică.

Isărescu: Pensiile private împrumută Guvernul, da. Dar guvernul dă dobânzi mai mari ca băncile. Cine pe cine folosește?

Guvernatorul băncii centrale crede că trebuie explicat cum funcţionează fondurile de pensii şi că banii nu se confiscă.

"Aşa este lumea vede mai degrabă partea rea, "ni se confiscă banii", "Ministerul de Finanţe sau Guvernul foloseşte banii". Ei ca să nu piardă din sumele reale, deci din aceste economisiri trebuie să plaseze banii undeva. Deocamdată, hai să fim sinceri, Ministerul de Finanţe dă dobânzi mai bune decât băncile. Deci cine pe cine foloseşte? Putem spune şi că fondurile de pensii folosesc Guvernul României, nu e aşa? Şi atunci hai să ne liniştim puţin, că ce văd eu acum aşa un fel de tulburare, "ne-au luat banii", nu se confiscă nimic şi hai să vedem cum funcţionează fondurile astea de pensii", a spus Mugur Isărescu, marţi, la conferinţa de prezentare a Raportului trimestrial asupra inflaţiei.

El a menţionat că discuţia despre sistemul de pensii private datează de pe vremea când era premier, în anul 2000.

Proiectul de Lege privind plata pensiilor private a fost prezentat vineri, în primă lectură, în şedinţa de Guvern, iar acesta prevede două forme de extracţie de plată, respectiv pensia de tip retragere programată, care se va plăti pe o perioadă determinată, cu garanţia rambursării integrale a activului acumulat, şi pensia viageră, cu plată pe toată durata vieţii participantului.

În completarea acestor două forme de plată, este prevăzut şi dreptul pensionarului de a retrage o sumă forfetară de până la 25% din activul acumulat, însă doa în anumite condiții.

Premierul Ilie Bolojan a declarat recent că proiectul, aflat în prezent în dezbatere publică, nu prevede confiscarea fondurilor acumulate de cetăţeni, ci doar reglementarea modului de plată, după modelul aplicat în majoritatea ţărilor europene.

