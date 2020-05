Tot mai multe companii din România se gândesc să treacă definitiv la munca de acasă

Deși mii de companii au preferat să apeleze la munca de acasă, rezultatele par a fi surprinzătoare.

Unele firme, mai ales din domeniul IT, au simțit o creștere a productivității, așa că sunt destui care își pun serios problema să-i lase pe angajați să lucreze de acasă și după ce se încheie criza sanitară. Sunt costuri reduse pentru firme, dar și pericole ca echipa să se destrame.

Cea mai mare companie de retail online din România are 5000 de angajați în patru țări. Peste jumătate dintre aceștia au lucrat în această perioad[ de acasă, iar sondajele arată că cei mai mulți au fost mulțumiți.

Delia Rotaru, director HR companie retail: „Colegii noștri spuneau că în proporție de 52 la sută se simt foarte satisfăcuți cu lucratul de acasă, 42 la sută satisfăcuți și simt că sunt productivi în proporție de 98 la sută. Deci nu suntem deloc îngrijorați în legătură cu productivitatea lor și ne gândim să prelungim această perioadă și în funcție de cum evoluează contextul."

Analizele din această perioadă s-ar putea să schimbe condițiile de muncă, mai ales în cazul companiilor din IT.

Arthur Rădulescu, fondator platformă online: „Ne gândim foarte serios să facem chestia asta și în continuare. De principiu, în domeniul IT cred că se poate lucra de acasă 100%. Noi am luat decizia de a prelungi lucrul de acasă pe o perioadă nedeterminată. Productivitatea a crescut, cel puțin în cazul nostru. Noi am reușit să dezvoltăm mai mult într-un timp mai scurt.”

Delia Rotaru, director HR companie retail: „Principalul dezavantaj este lipsa conexiunii și a socializării care e o parte importantă din cultura unei organizații și căutăm resurse de socializare online. Am incercat să găsim resurse pentru a gestiona viața de acasă. Părinții cu copii ne-au spus că este mai dificil și atunci am căutat să găsim resurse online să aibă activități cu copii. Avantajele cred că sunt timpul petrecut în drum spre birou, este un timp salvat și o mai mare flexibilitate în cum îți organizezi programul."

Dar și acasă este nevoie de condiții și nu toți angajații le au.

Unele companii își ajută salariații cu bani sau discounturi pentru mobilier pentru a și construi posturi de lucru, acasă.

Horațiu Didea, companie mobilier de birou: „Ideal este să ai un birou care să fie ajustabil electric, să-ți schimbi postura în care lucrezi. Din ce în ce mai mult și majoritatea firmelor de IT fac asta. Un birou electric sau varianta mai ieftină, o poliță pusă undeva îți permite să iei laptopul și să lucrezi în picioare, schimbând postura, stimulând circulația sângelui și a musculaturii."

Au fost și șefi care le-au permis oamenilor să-și ducă acasă întreg tot biroul.

Horațiu Didea, companie mobilier de birou: „Un scaun care are un mecanism de basculare care să poată să fie ajustat în funcție de greutatea celui care îl utilizează, să-ți permită o postură corectă, ergonomic, cu tălpile sprijinite pe pământ, cu unghiul genunchiului și al soldului mai mare de 90 de grade, care să aibă și în mod ideal o peliculă care să permită o temperatură ideală pe toată suprafața corpului, cu brațe ajustabile."

Câteva sucursale românești ale unor multinaționale au anunțat că politica generală constă în încurajarea muncii de acasă, iar la nivel global Twitter a făcut deja asta.