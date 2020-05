Cum s-au adaptat românii la munca de acasă și ce urmează în perioada următoare

Piața muncii se va schimba, după acest blocaj de pe toată planeta. Printre puținele aspecte bune, se numără productivitatea ridicată a angajaților de acasă.

Mulți manageri se gândesc să continue în această formulă de lucru, măcar până la toamnă. Un sondaj online arată că peste o treime dintre români lucrează în această perioadă de acasă, iar internetul, este cel mai folosit serviciu de comunicații.

Iris Matei este reprezentantul unei companii din domeniul Farma, cu 100 de angajaţi. Toţi au lucrat de acasă pe perioada stării de urgenţă, iar revenirea la serviciu se va putea face treptat, pe o perioadă care se va întinde probabil până la toamnă.

Iris Matei, director HR companie din domeniul farmaceuticelor: "Ne afectează în anumite segmente şi nu ne afectează în alte segmente. Sunt segmente care sunt mult mai productive în condiţii de 'work from home'. Vom avea birourile închise atât pentru partenerii externi cât şi pentru cei locali."

Unii angajaţi pot rămâne să lucreze doar de acasă până va trece complet pericolul infectării.

Iris Matei: "Avem în vedere în principal două aspecte, evaluarea stării de sănătate a personalului nostru, îi luăm în calcul pe cei cu comorbidități, şi al doilea aspect, salariaţii cu copii, cei care nu vor putea avea cu cine să îşi lase copiii în prioada aceasta şi nu au opţiunea de a meerge la 'after school'."

Florin Vârlan este vicepreşedintele unui departament într-o firmă mare de securitate informatică de la noi. În care situaţia de urgenţă a reprezentat antrenament şi experienţă, în extinderea conceptului de muncă la distanţă.

Florin Vârlan, reprezentant firma companie de securitate IT: "Noi am tot lucrat în sprinturi de 2 săptămâni, suntem deja la al treilea sprint, lucrurile au funcţionat, şi lucrurile merg foarte bine. Chiar unii dintre colegi apreciază foarte mult, că elimină acea oră şi jumătate în trafic."

Şi în filiala est europeană a unei mari companii internaţionale din domeniul jocurilor online se face în aceste zile o analiză complexă, după ce au văzut că se poate, şi au investit în echipamente şi servicii online.

Grigoriada Stroe, director HR Companie jocuri şi programare: "Am asigurat accesul la tot ce înseamnă suport tehnic, instrumente de care ei au avut nevoie şi le-au lipsit de acasă, clar am avut un task-force dedicat, cu echipă locală de IT. Implică anumite costuri, dar nu asta este ideea, ideea este ca angajaţii să aibă aceleaşi facilităţi ca până acum. Pot părea puţin ciudate, dar în timp aceste măsuri se vor vedea tot mai mult în societate. Şi cu toţii vom adera la ele, lumea se va schimba, se va merge tot mai mult pe online."

În privinţa muncii de acasă, specialiştii vorbesc de o anumită optimizare a costurilor. Angajatorul plăteşte mai puţin pentru utilităţi, mententanta şi consumabile. Iar dacă spaţiul de lucru se reduce, va creşte cererii pentru zone de birouri cu suprafeţe mai mici.

Amalia Ştefan, specialist concept "work from home": "Din studiile făcute în momentul de faţă, din 2019 până acum, companiile au făcut în această perioadă, în medie o reducere de 11 mii de euro pe lună, cu fiecare angajat în parte, prin acest lucru de acasă oferirea prânzului, cafea."

Şi dacă angajaţii sunt mai productivi când lucrează de acasă, de ce n-ar primi beneficii şi salarii mai mari, aşa cum se întâmplă în Occident, sugerează specialiştii din piaţa muncii.

Amalia Ştefan, specialist concept "work from home": "Este posibil să primească chiar o mărire de salariu, pentru că cu siguranţă vor fi mai productivi. Angajatul trebuie să vadă beneficiile, au contracte ferme de muncă, ei trebuie să vadă beneficiile, salariile nu scad, din contră, probabil vor primi mai multe beneficii."

Cele mai multe dintre firmele care pun accent acum pe munca la distanţă aveau deja implementat conceptul "work from home", din perioadă anterioară pandemiei. Cea mai mare provocare va fi în acele departamente unde metoda era mai puţin folosită, pentru că era nevoie de contact direct, cu oamenii. Lumea se transformă, iar mediul de afaceri se adaptează.

Chiar şi unde în mod normal ar trebui să existe un contact direct cu clienţii, unele firme iau în calcul amânarea până la toamnă a termenului de întoarcere fizică, la serviciu.

Iris Matei, director HR companie din domeniul farmaceuticelor: "Vrem să ne întoarcem 2 săptămâni cu 2 săptămâni, asta înseamnă un număr de angajaţi vin la birou 2 săptămâni şi 2 săptămâni stau acasă. Oricum nu vor veni cei 100 de oameni care trebuie la birou, nu vor fi în acelaşi timp, vom fi probabil 50 cu 50."

Singurele domenii unde nu se poate aplica lucrul de acasă decât într-o măsură foarte mică sunt producţia, agricultura, şi depozitele de marfă.

