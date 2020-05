Bătută cu o sticlă de oțet, pentru că venea acasă mirosind a mâncare. Ororile la care a fost supusă de iubitul ei

O tânără din Marea Britanie a dezvăluit abuzurile la care a fost supusă de către iubitul ei, pentru că venea acasă de la muncă mirosind a carne gătită, el fiind vegetarian.

Partenerul acesteia i-a interzis să consume produse animale, adresându-i cuvinte injurioase, pentru că mirosea a carne gătită, transmite Metro.

Tânăra a povestit că ea era singura care avea loc de muncă dintre ei și în ciuda acestui lucru, el a insistat ca ea să-și dea demisia.

„În timp ce era nervos, mi-a luat o rochie pe care mi-am cumpărat-o de ziua mea și a început să o rupă. M-am rugat de el să nu o facă, dar fără rezultat. Mi-a mai luat și alte haine pe care mi le-a distrus. A făcut tot ce a putut pentru a mă izola de toată lumea. A luat o sticlă de oțet și m-a lovit în cap cu ea. M-a bătut. Am căzut pe podea și m-am ghemuit, încercând să-mi protejez fața cu o pernă, dar el nu s-a oprit. Am crezut că mă iubește, dar încerca să controleze fiecare aspect al vieții mele. Niciodată nu am vrut să fiu vegetariană, dar el mă făcea să simt ca și cum trebuia să fiu. După ce m-a atacat din cauză ca miroseam a bacon, am știut că mi-a fost de ajuns. Sunt ușurată că a ieșit din viața mea”, a povestit victima.

Fata a mai adăugat că ei erau prieteni, după care s-au apropiat și au decis să înceapă o relație. Cu timpul, iubitul ei a început să fie paranoic și să-i controleze viața.

În urma atacului, tânăra a alertat autoritățile și a raportat abuzul la care a fost supusă.