Balconul de la etajul doi al blocului s-a aprins brusc, în jurul amiezii. Vecinii au văzut limbi de foc și fum dens ieșind pe fereastră. Înăuntru era doar proprietara, care a ieșit singură din apartament. A suferit un atac de panică și a ajuns pe mâna medicilor.

Georgică Onofreiasa, purtător de cuvânt ISU Iași: „Incendiul se manifesta la balconul apartamentului, cu flacără deschisă și degajări mari de fum, existând pericolul propagării la întregul apartament și la etajele superioare.”

Din fericire, focul nu s-a extins, dar a apucat să distrugă bunurile din balcon. Paguba s-ar fi produs din cauza neatenției: o lumânare aprinsă, lăsată nesupravegheată, a dus la incendiu – arată primele concluzii ale pompierilor.

Georgică Onofreiasa, purtător de cuvânt ISU Iași: „Primul material care s-a aprins a fost unul de plastic, iar prezența materialelor combustibile în apropiere a favorizat dezvoltarea incendiului.”

Din fericire, niciun locatar – cu excepția proprietarei apartamentului – nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.