Ploile apar în nord, în centru și în vest. La munte vin precipitații sub toate formele și tot acolo, dar și în Moldova vântul are unele intensificări.

Maximele pornesc de la 6 grade în Maramureș și ajung la 19 grade în vestul și în sudul Olteniei.

Vremea în fiecare regiune

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe-aici avem atmosferă însorită și temperaturi peste mediile perioadei. La amiază vor fi în jur de 17 grade. Peste noapte se înnorează și o să plouă în nordul Dobrogei.

Și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei se anunță vreme destul de bună, chiar dacă, în unele zone, vin câteva ploi. Vântul bate mai tare în regiunea Moldovei, iar vremea rămâne caldă și maximele ajung la 17 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina găsim atmosferă mohorâtă: înnorări și ploi în zonele joase; lapoviță și ninsoare la munte, la altitudini mari. Vântul se întețește, iar temperaturile se mențin la valori peste normalul perioadei.

Vreme închisă găsim și în nordul Transilvaniei și în Maramureș. Și pe-aici o să plouă, însă în zonele montane înalte predomină ninsorile și se depune strat de zăpadă. Vântul bate tare pe creste, iar temperaturile, în scădere față de ieri, se opresc la 10 grade.

Și în vestul țării avem cer acoperit. Ploile apar în toată regiunea și vor fi mai abundente în Munții Apuseni. În primele ore sunt condiții de ceață pe la câmpie, iar peste zi se mai răcește și vor fi în jur de 13 grade.

În Transilvania înnorările persistă, o să plouă, iar vântul agită atmosfera la altitudini mari, cu rafale de peste 90 de km/h. Se mai răcește față de ziua trecută, dar în vestul provinciei TOT se ating 13...14 grade.

În schimb, în Oltenia urmează o zi frumoasă, cu soare și atmosferă plăcută la orele amiezii. Temperaturile rămân ridicate pentru această perioadă, iar în vestul și în sudul regiunii se pot atinge chiar și 19 grade. Acum, dimineață, s-a lăsat ceața în unele zone.

Cam la fel va fi și în sudul țării: atmosferă însorită, vânt domol și vreme caldă pentru această perioadă. În Lunca Dunării, pe la Giurgiu, se vor înregistra 18 grade.

Vremea în București

În București avem soare în cea mai mare parte a zilei. Temperatura scade ușor, dar TOT va fi mai cald decât ar trebui. La amiază maxima atinge 17 grade. Urmează o noapte puțin mai rece decât noaptea trecută, cu o minimă de 5 grade.

Vremea la Munte

La munte cerul rămâne acoperit și se face mai rece decât ieri. În Carpații Occidentali și în nordul Orientalilor apar precipitații sub toate formele, iar în masivele nordice, izolat, se pot depune 10 centimetri de zăpadă. Vântul bate tare pe creste, cu rafale de 90 de km/h.