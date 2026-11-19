Primarul Mihai Chirica a declarat joi, pentru Agerpres, că o reorganizare administrativ-teritorială trebuie să pornească de la nevoile românilor şi de la modul în care statul va putea asigura servicii publice şi resurse mai bune, atât în localităţile mari, cât şi în cele mici.

„Proiectul riscă să intre într-o mare fundătură, pentru că el nu face obiectul unor studii şi al unor analize bazate pe comportamentul naţiunii în zilele pe care le trăim, ci face doar o analiză bazată pe costuri şi pe demografie. Ceea ce, din punctul meu de vedere, este o abordare greşită, ca să nu spun neştiinţifică, şi până la urmă lipsită de consistenţă. Din punctul meu de vedere, analiza împărţirii sau reîmpărţirii administrative a acestei naţiuni trebuie să aibă ca obiectiv principal calitatea vieţii cetăţeanului român, care va fi supusă unei alte abordări după această reîmpărţire”, a afirmat Chirica.

În opinia acestuia, nu se poate decide dacă o localitate ar trebui să aibă 5.000, 10.000 sau 50.000 de locuitori înainte de a fi stabilit modelul administrativ care să răspundă cel mai bine aşteptărilor populaţiei.

„Cei care şi-au asumat discursul public faţă de acest proiect de ţară trebuie să înţeleagă că şi-au asumat o responsabilitate vitală faţă de evoluţia viitoare a partidelor lor şi nu pot să contramandeze din nou această acţiune doar motivând că nu e timpul. Timpul oricum trecuse de mult”, a mai subliniat primarul Chirica.

„Dispariţia unor unităţi administrativ-teritoriale nu poate fi decisă fără specialişti”

Conform acestuia, împărţirea administrativ-teritorială trebuie să vizeze două obiective.

„Unul care priveşte calitatea vieţii prin asigurarea resurselor şi serviciilor publice în acelaşi timp, astfel încât fiecare cetăţean care locuieşte ori într-o localitate mare sau într-una foarte mică să simtă că face un pas înainte, nicidecum un pas înapoi. Doi, trebuie să ne debarasăm de haina politică care ar putea influenţa luarea unor decizii şi să înţelegem că dispariţia unor unităţi administrativ-teritoriale, prin absorbţia lor de către localităţi cu o capacitate administrativă şi financiară mai mare, nu poate fi decisă fără implicarea unor specialişti şi fără un calendar clar, credibil, care să poată fi aplicat şi care să fie înţeles şi acceptat de populaţie”, a evidenţiat primarul Iaşiului.

„Nu avem o soluţie clară oferită poporului român”

În ceea ce priveşte numărul optim de judeţe sau de regiuni care ar trebui stabilit prin această reformă, Chirica a menţionat că se fereşte să facă „aprecieri subiective”, în condiţiile în care nu a văzut prezentat în ultimele săptămâni niciun raport ştiinţific în acest sens.

„M-am ferit să fac aprecieri subiective dacă împărţirea cu două judeţe, cu nouă judeţe, cu opt regiuni, cu zece regiuni este bună sau rea, pentru că până în momentul de faţă nu am văzut niciun raport ştiinţific făcut de persoane calificate care să ofere o radiografie corectă a stării naţiunii de astăzi şi una-două sau mai multe soluţii pe termen lung şi foarte lung privind reîmpărţirea teritorială a acestei naţiuni. Până atunci consider că nu avem o soluţie clară oferită poporului român. Şi speranţa mea este să apară cât mai repede în spaţiul public”, a mai declarat primarul Mihai Chirica.