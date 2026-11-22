Flăcări imense, de câțiva metri, și un fum gros au învăluit casa din apropierea Timișoarei, în care locuia, singură, o vârstnică. Imobilul aparținea copiilor ei, plecați în străinătate. Lipsită de ajutor, femeia a avut noroc cu intervenția vecinilor, înainte să fie prea târziu.

Totul ar fi pornit de la o țigară lăsată aprinsă.

Vecin: „Eu am luat-o de pe terasă, din fața ușii, și am ieșit cu ea afară.”

Reporter: Cât de mari erau flăcările?

Vecin: „Imense. Foarte teamă mi-a fost. Cu ajutorul vecinilor și al oamenilor care au venit, am reușit să ținem focul sub control.”

Localnic: „E ars tot, a fost structură de lemn și îți dai seama. E ars tot, au rămas pereții așa.”

A fost nevoie de doar câteva zeci de minute ca imobilul de 200 de metri pătrați, construit pe structură de lemn și izolat cu polistiren, să se facă scrum.

În pericol a fost și locuința vecină, însă cei 24 de pompieri mobilizați au reușit să împiedice extinderea.

Vecin: „A fost aici o tulburare, aici, de nu știai ce e. Am tras furtunuri până au venit pompierii. Și au venit de aici, de la locală, apoi au venit pompierii de la oraș.”

Ionuț Cătălin Gavrilă, comandant detașament ISU Timiș: „Degajări mari de fum și ardere generalizată la întreaga construcție, cu pericol de propagare și la vecinătăți. Intervenția a fost una foarte dificilă datorită cantității mari de materiale combustibile lemnoase din structura casei și a polistirenului cu care era placată casa.”

În acest timp, femeia speriată a primit îngrijiri medicale de la un echipaj SMURD. După ce au stins focul, pompierii au transmis că incendiul ar fi pornit de la o țigară lăsată aprinsă.