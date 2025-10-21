Moaștele Sfântului Dometie, prilej de pelerinaj la Alba Iulia. „Sper ca tinerii să se întoarcă la credința străbună”

21-10-2025 | 07:54
Momente de emoție și rugăciune la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia, unde au fost aduse moaștele Sfântului Dometie cel Milostiv de la Râmeț, numit și „apostolul moților”.

Gina Obrejan

Credincioșii au așteptat cu nerăbdare ca racla - purtată pe brațe de preoți - să fie așezată într-un loc special, să se poată închina.

Sute de credincioși au stat la coadă în rugăciune ca să ajungă la racla cu moaștele Sfântului Dometie de la Râmeț, considerat cititor spiritual al mănăstirii de la poalele Munților Trăscău.

Credincioase: „La sfântul am venit pentru ca să ne rugăm, pentru sănătate, pentru copii, pentru țară, pentru toată lumea. De fapt de când am intrat le spuneam doamnelor cu care am fost că am o emoție mare, o binecuvântare de la Dumnezeu că îl avem aici." (...)

„A fost o adevărată bucurie, încântare și emoție să fiu azi aici și probabil o să vin și mâine, cu gânduri că lumea asta să fie mai bună. Să nu uităm de Dumnezeu, sper ca tinerii să se întoarcă acolo unde trebuie, la credința străbună."

Epuizați de așteptare, credincioșii au plâns de emoție la Sfânta Parascheva. ”Mă rog pentru mama mea, să o mai am lângă mine”

„Sunt bucuroasă și fericită, că am ajuns să trăiesc acest moment. La 15 ani, când mergeam la mănăstirea la Râmeț mulți kilometri pe jos, m-a dus mama și acum am venit singură."

Bărbat: „Ne bucurăm că suntem ardeleni și se mai întâmplă și la noi în oraș minuni din astea, cu gânduri bune pentru familie, să fim sănătoși să fie pace."

Sfântul Dometie de la Râmeț a fost canonizat de Biserica Ortodoxă Română anul acesta.

Oliviu Botoi, Arhiepiscopia de Alba Iulia: „Sfântul Dometie a reușit, în condiții grele, în vremuri tulburi, să păstreze aprinsă flacăra monahismului în Transilvania și mai mult decât atât, prin puterile lui, prin rugăciuni, a reușit să ofere o strălucire mănăstirii Râmeț."

Racla a fost adusă la Alba-Iulia cu ocazia Sfinților mărturisitori ardeleni, sărbătoriţi marți. Moaștele vor rămâne la catedrală până miercuri dimineață.

