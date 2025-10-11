A treia zi de pelerinaj la Iași. Peste 65.000 de credincioși din toată țara au trecut pe la racla Sfintei Parascheva

11-10-2025 | 08:00
parascheva

Pelerinajul de la Iași a ajuns în a treia noapte, iar numărul credincioșilor crește considerabil.

Iulia Ciuhu

Peste 65.000 s-au închinat până acum la moaștele Cuvioasei Parascheva, iar rândurile de pelerini se întind pe mai multe străzi, în spatele Catedralei Mitropolitane din Iași. Noaptea trecută a plouat în mai multe reprize, dar asta nu i-a speriat pe credincioși.

Pregătiți cu pelerine de ploaie, umbrele și haine groase, pelerini din toată țara au venit să se roage Sfintei Parascheva. Au petrecut la rând câte 4-5 ore noaptea trecută. Cu răbdare și credință, oamenii au reușit să ajungă la baldachinul cu moaștele Sfintei.

Femeie: „Am așteptat 3-4 ore. Sfânta ne ocrotește de toate bolile și necazurile.”

Femeie: „Am venit cu multă dragoste. Chiar dacă am stat pe ploaie, am stat pentru Cuvioasa, că ne-a ajutat foarte mult în toate problemele.”

pelerinaj parascheva
Îmbulzeală la racla cu moaștele Sfintei Parascheva din Iași. Credincioșii au stat ore în șir la rând, în frig și ploaie

Gazdele le-au împărțit și noaptea trecută ceai cald și mâncare pelerinilor.

Gheorghe Mihăilă, preot, Arhiepiscopia Iașilor: „Această a treia noapte de pelerinaj nu a fost foarte ușoară, în schimb am sesizat o lungime mai mare a rândului — aproape s-a dublat.”

În primele trei zile, 45 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Patru au fost internate în spital.

Economia României stagnează. Guvernanții își pun toate speranțele în banii europeni: ”Există premise foarte bune”

Sursa: Pro TV

