A treia zi de pelerinaj la Iași. Peste 65.000 de credincioși din toată țara au trecut pe la racla Sfintei Parascheva

Pelerinajul de la Iași a ajuns în a treia noapte, iar numărul credincioșilor crește considerabil.

Peste 65.000 s-au închinat până acum la moaștele Cuvioasei Parascheva, iar rândurile de pelerini se întind pe mai multe străzi, în spatele Catedralei Mitropolitane din Iași. Noaptea trecută a plouat în mai multe reprize, dar asta nu i-a speriat pe credincioși.

Pregătiți cu pelerine de ploaie, umbrele și haine groase, pelerini din toată țara au venit să se roage Sfintei Parascheva. Au petrecut la rând câte 4-5 ore noaptea trecută. Cu răbdare și credință, oamenii au reușit să ajungă la baldachinul cu moaștele Sfintei.

Femeie: „Am așteptat 3-4 ore. Sfânta ne ocrotește de toate bolile și necazurile.”

Femeie: „Am venit cu multă dragoste. Chiar dacă am stat pe ploaie, am stat pentru Cuvioasa, că ne-a ajutat foarte mult în toate problemele.”

Gazdele le-au împărțit și noaptea trecută ceai cald și mâncare pelerinilor.

Gheorghe Mihăilă, preot, Arhiepiscopia Iașilor: „Această a treia noapte de pelerinaj nu a fost foarte ușoară, în schimb am sesizat o lungime mai mare a rândului — aproape s-a dublat.”

În primele trei zile, 45 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Patru au fost internate în spital.

