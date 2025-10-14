Când se încheie pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva. 18.000 de oameni încă sunt la coadă

14-10-2025 | 19:42
Cel mai mare pelerinaj ortodox de la noi a atins marți punctul culminant, odată cu ziua în care este prăznuită Cuvioasa Parascheva.

autor
Elena Bejinaru,  Iulia Ciuhu,  Mariana Apostoaie

Peste 30.000 de credincioși au participat dimineață la slujba oficiată la Catedrala Mitropolitană din Iași. Potrivit organizatorilor, peste 170.000 de pelerini s-au închinat până acum la moaștele Sfintei Parascheva. Unii dintre ei au stat și 15 ore la rând, dar spun că nu au simțit oboseala.

Pe esplanada de lângă Catedrala Mitropolitană din Iași au încăput peste 30.000 de pelerini care au ascultat Sfânta Liturghie oficiată de peste 30 de preoți din șase țări.

Pelerini: „E ocrotitoarea noastră de suflet.”

„Nu sunt cuvinte să exprim starea sufletească pe care o avem - liniștea, bucuria.”

În acest timp, rândul către moaștele Cuvioasei a fost mai lung ca niciodată, pentru că a fost zi de hram. Unii au așteptat și 15 ore.

Femeie: „Am făcut live, că am copiii și soțul plecați în străinătate.”

Emoția momentului i-a copleșit pe unii pelerini.

Reporter: Aveți lacrimi în ochi...

Femeie: „De bucurie. Că am reușit să ajungem la Sfânta Cuvioasă.”

Credincioasă: „Sunt emoții foarte mari, sunt și plăcute.”

Reporter: Câte ore ați stat la rând, până să ajungeți?”
Bărbat: „14 ore. Obosit, rupt, picioare umflate, dar a meritat așteptarea, cu vârf și îndesat.”

Doi soți au venit din București, cu tot cu câinele familiei: „N-am avut cu cine să-l lăsăm acasă și a trebuit să luăm cu noi. A stat cuminte.”

60.000 de sarmale

După slujbă, oamenii au fost la masa pelerinilor, unde s-au împărțit peste 60.000 de sarmale.

Până acum, peste 400 de oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale. 34 au ajuns la spital.

Corespondent PROTV: „În acest moment sunt 18.000 de pelerini la rândul care duce spre racla cu moaștele Cuvioasei Parascheva. Maximul atins astăzi a fost de 20.000. Timpul de așteptare este de 15 ore. Printre pelerini, cei mai mulți spun că această zi specială le aduce liniște, bucurie și multă speranță în suflete. Se simt fericiți după ce s-au închinat la moaștele Cuvioasei și speră că rugăciunile lor îi vor întări pe cei suferinzi, de acasă. Ca să îi ajute pe credincioși să reziste așteptării lungi, voluntarii le-au împărțit de-a lungul zilei ceai cald și pachete cu mâncare.

Pelerinajul se încheie oficial marți, însă conducerea Mitropoliei a anunțat că moaștele Cuvioasei vor rămâne în curtea Catedralei, cel mai probabil până mâine. Apoi vor fi duse din nou în catedrală, unde rămân tot anul.

Sursa: Pro TV

iași, credinciosi, pelerinaj sfanta parascheva

Dată publicare: 14-10-2025 19:42

