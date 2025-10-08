Îmbulzeală la racla cu moaștele Sfintei Parascheva din Iași. Credincioșii au stat ore în șir la rând, în frig și ploaie

Cel mai mare pelerinaj ortodox din țară a început oficial dimineață, în Iași. Racla cu moaștele Sfintei Parascheva a fost scoasă din Catedrala Mitropolitană și așezată într-un baldachin împodobit cu flori.

Mii de credincioși trebuie să reziste atât la coada foarte mare, cât și la frig și ploi.

Credincioșii s-au îmbulzit în zori, în catedrală și afară în curte ca să atingă racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Doamna Elena are 82 de ani și de peste 20 de ani este printre primii pelerini care se închină.

Femeie: A plouat! Frig! Da' am răbdat. Bogdaproste, mulțumesc Sfintei!

Pentru ce se roagă credincioșii

Acestei femei i s-au umplut ochii de lacrimi când a ajuns la Sfântă.

Femeie: Mă iertați, sunt foarte impresionată că am ajuns aici. Mă rog să ne dea pace, întelepciune, să fim toți buni unii cu alții.

Acești soți din Vaslui s-au așezat la rând de aseară, cu gândul la fiica lor plecată în Cipru. I-au cerut Sfintei să o aducă înapoi în țară. Au speranță, pentru că sfânta i-a mai ajutat, cu 3 decenii în urmă.

Cuplu: Un secret dacă îmi permiteți, noi am avut o rugăminte către Cuvioasa. O rugăminte mare, să avem copii, după 8 ani am facut fată. M-am rugat.

Aceasta doamnă s-a rugat să-și vadă din nou nepoțica de 2 ani. Familia i s-a destrămat, după moartea fiului său într-un accident.

Femeie: Imi este dor de nepoțica mea. Îmi doresc cel mai mult să o strâng în brațe să o apropii de sufletul meu.

Oameni din toată țara s-au așezat la rând întreaga zi. Și-au adus geci de iarnă și scaunele sau cartoane, ca să mai stea jos, în așteptare. Peste 160 de autocare au ajuns din Voluntari

Corespondent Știrile ProTV: Pelerinii pot afla de unde începe rândul către raclă de pe site-ul mitropoliei. Un voluntar stă permanent la capătul cozii, cu un telefon mobil, și este localizat în timp real. Voluntarii se schimbă la fiecare trei ore.

Duminică vor fi aduse din Grecia și moastele Sfântului Grigorie Palama. Pelerinajul va avea punctul culminant în ziua de hram, pe 14 octombrie.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













