Ministrul Muncii: Peste 7.900 de euro pentru fiecare copil cu dizabilităţi. A început preînscrierea pentru e-vouchere

Stiri Sociale
01-10-2025 | 11:07
copil cu dizabilităţi


Peste 7.900 de euro sunt disponibili pentru fiecare copil cu dizabilităţi în cadrul proiectului "Tech-Assist" iar preînscrierea pentru e-vouchere începe miercuri, 1 octombrie, a anunţat ministrul Muncii, Petre-Florin Manole.

autor
Mihaela Ivăncică

"Peste 7.900 de euro pentru fiecare copil cu dizabilităţi. De la 1 octombrie începe preînscrierea pentru e-voucherele din proiectul "Tech-Assist". Este o şansă reală pentru mii de copii să fie mai independenţi şi pentru părinţi să ştie că nu sunt singuri. Vă încurajez să vă informaţi şi să aplicaţi, pentru ca fiecare copil să primească sprijinul de care are nevoie", a scris ministrul Muncii pe Facebook.

Totodată, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA) a anunţat, pe pagina sa de socializare, că proiectul "Tech-Assist" are ca scop creşterea incluziunii sociale şi a autonomiei copiilor.

"Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi (ANPDPD) oferă sprijin copiilor cu dizabilităţi prin acordarea de e-vouchere pentru achiziţionarea de tehnologii asistive şi de acces. Această iniţiativă face parte din proiectul "Tech-Assist" şi are ca scop creşterea incluziunii sociale şi a autonomiei copiilor. 1 octombrie 2025, ora 10:00, începe etapa de preînscriere!", se precizează în anunţ.

Cine poate beneficia de program?

Conform sursei citate, de acest program pot beneficia copiii (minori) care au domiciliul sau reşedinţa în România, deţin un certificat de încadrare în grad de handicap valabil şi sunt reprezentaţi legal de părinţi/tutori şi nu au beneficiat în ultimul an de finanţare din fonduri publice pentru acelaşi tip de tehnologie.

Cu acest e-voucher se poate achiziţiona o gamă largă de produse şi tehnologii menite să îmbunătăţească viaţa de zi cu zi, printre care: scaune rulante, cadre de mers, orteze şi proteze, aparate auditive, cititoare de ecran, software-uri specializate, mobilier adaptat, sisteme de alarmă şi alte dispozitive care cresc autonomia.

Potrivit sursei citate, valoarea maximă a unui e-voucher este de 39.900 lei, cu TVA inclus. "Se pot achiziţiona până la trei produse şi trei accesorii compatibile, în funcţie de nevoile specifice ale copilului", precizează instituţia.

Pașii pentru obținerea e-voucherului

Pentru obţinerea voucherului, procesul se desfăşoară în mai multe etape, începând cu o pre-înscriere online. Astfel, părintele sau tutorele legal completează un formular online pe site-ul ANPDPD.

"Un expert va contacta solicitanţii pentru depunerea documentelor necesare. Se identifică, împreună cu un specialist, tehnologia potrivită pentru copil, pe baza unei recomandări medicale/de specialitate, iar după aprobarea dosarului e-voucherul este emis şi transmis electronic", notează instituţia.

Conform sursei citate, minimum 25% din totalul fondurilor disponibile în cadrul acestui proiect sunt alocate special pentru nevoile copiilor cu dizabilităţi, pentru a le maximiza şansele de integrare şcolară şi socială. 

Sursa: Agerpres





