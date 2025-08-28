Noua realitate economică: multe companii au oprit angajările și calculează acum dacă și cât ar trebui să concedieze

Atenți la costurile cu salariile și proiectele deja începute, managerii companiilor au oprit, pentru moment, angajările. În multe firme, specialiștii în resurse umane recunosc că se fac reorganizări de personal.

Florentina Bălășoiu

Tendința va rămâne și în lunile următoare, conform unei analize a INS la care au participat peste 9.000 de manageri de firme. Aceștia spun că au devenit precauți, mai ales din cauza prețurilor în creștere din toate domeniile.

Cercetarea publicată de Institutul Național de Statistică arată care sunt tendințele în economie în toamna aceasta. Pentru fiecare sector de activitate, managerii de firme românești se feresc să se angajeze în proiecte mari și sunt mai atenți cu bugetele companiilor pe care le conduc.

Managerii din industrie, construcții, comerț și servicii vorbesc despre o perioadă de stabilitate. Asta înseamnă că nu își extind activitatea, nu iau proiecte noi și nici nu fac angajări. Practic, cererea mai scăzută îi obligă să păstreze lucrurile la nivelul actual. În schimb, lucrurile stau diferit când vine vorba de prețuri: 63% dintre managerii din construcții și 60% din comerțul cu amănuntul cred că urmează scumpiri, din cauza costurilor mai mari la materii prime, energie și transport.

O nouă restructurare globală

Costurile cu salarizarea angajaților rămân ridicate, așa că în multe companii se vorbește tot mai des despre reorganizarea și eficientizarea echipelor de lucru. Începute inițial în industria de tehnologie, concedierile succesive de personal au început să apară și în alte domenii de activitate, unde șefii renunță ușor, ușor la oameni. Specialiștii vorbesc despre începutul unei restructurări globale accelerate de automatizare și inteligență artificială.

Citește și
birou flexibil
Birourile flexibile câștigă teren în marile orașe. Angajații vin câteva zile pe săptămână la muncă, firmele scapă de facturi

Aida Chivu, manager specialist resurse umane: „Discutăm de reorganizare din perspectiva eficienței, din perspectiva reducerii de costuri, însă nu cu orice preț, adică nu tăiat doar din rațiuni de costuri, ci mai degrabă se discută foarte mult de acele ineficiențe la locul de muncă care trebuie eliminate. Se discută cumva despre performanța angajatului într-o perioadă determinată de timp, nu conform evaluării anuale, în care se măsoară felul în care și-a făcut activitatea, nivelul sarcinilor pe care l-a atins și dacă este sau nu este o plusvaloare pentru companie.”

În prima jumătate de an, România a avut o creștere timidă a economiei, de doar 0,3%. Pe fondul unor comenzi mai mici, activitatea din fabrici și uzine a fost redusă. În paralel, consumul, un alt motor al creșterii economice, a fost în scădere și din cauza scumpirilor.

Laurian Lungu, specialist economie: „Observ că este un optimism debordant – se așteaptă la creștere economică. Eu nu văd această creștere economică. Pe baza acestei creșteri te aștepți la niște venituri bugetare, această reformă fiscală a fost făcută pe parte de venituri bugetare, dar pe partea de cheltuieli, avem nevoie de niște reduceri de cheltuieli urgente. Sunt singurele măsuri care se iau și vor avea efecte în viitor. Avem nevoie să facem economii de câteva miliarde.”

Pe de altă parte, spun analiștii, România are nevoie de investiții pentru creșterea economiei.

Studiu: 95% dintre companii nu obțin rezultatele dorite cu Inteligența Artificială. De ce eșuează noua tehnologie
iLikeIT
Studiu: 95% dintre companii nu obțin rezultatele dorite cu Inteligența Artificială. De ce eșuează noua tehnologie

Inteligența Artificială nu are succesul așteptat în companii. Cel puțin asta spune un studiu, potrivit căruia 95% din firme nu văd rezultatele dorite, după implementarea acestei tehnologii.  

Birourile flexibile câștigă teren în marile orașe. Angajații vin câteva zile pe săptămână la muncă, firmele scapă de facturi
Stiri actuale
Birourile flexibile câștigă teren în marile orașe. Angajații vin câteva zile pe săptămână la muncă, firmele scapă de facturi

Tot mai multe companii și-au redus cheltuielile cu sediul și recurg la așa-numitele birouri flexibile, pe care le pot închiria după nevoi, cu ora, ziua sau săptămâna. Spațiile de acest fel sunt în expansiune.

Fondul Suveran al Norvegiei, în centrul unei crize politice majore din cauza investițiilor în companii israeliene
Stiri actuale
Fondul Suveran al Norvegiei, în centrul unei crize politice majore din cauza investițiilor în companii israeliene

Cel mai mare fond suveran din lume se află în mijlocul unei controverse fără precedent care amenință să redefinească peisajul politic norvegian înaintea alegerilor parlamentare din 8 septembrie.

Ministrul Economiei: Se dorește falimentarea unor companii de stat. Unii directori pentru asta sunt numiți
Stiri Politice
Ministrul Economiei: Se dorește falimentarea unor companii de stat. Unii directori pentru asta sunt numiți

Ministrul Economiei afirmă că unele companii aflate în subordinea ministerului au fost lăsate să devină neperformante pentru că „se doreşte să treacă în faliment pentru că sunt nişte ochi aţintiţi să tragă din patrimoniul acestor companii”.

Nereguli grave la șase companii de stat. Radu Miruţă: Procesul de selecţie a șefilor a fost viciat.
Stiri Politice
Nereguli grave la șase companii de stat. Radu Miruţă: Procesul de selecţie a șefilor a fost viciat. "Diavolul are un chip"

Ministrul Economiei a transmis, după verificarea a șase companii de stat din subordine, că întregul proces de selecţie a șefilor a fost viciat. Radu Miruţă a transmis că două persoane sunt cercetate disciplinar și că neregulile vor fi trimise la Parchet.

„De frica" CCR, guvernul Bolojan a „spart" Pachetul 2 în șase „pachețele". Lista măsurilor asumate oficial
Stiri Politice
„De frica” CCR, guvernul Bolojan a „spart” Pachetul 2 în șase „pachețele”. Lista măsurilor asumate oficial

Guvernul a decis împărțirea Pachetului 2 de măsuri fiscale în pachete mai mici de teama Curții Constituționale. În consecință, își va asuma pe rând, în aceeași zi, șase proiecte de lege în Parlament.

O echipă FMI va efectua o vizită în România săptămâna viitoare. Va analiza efectele pachetului fiscal adoptat de Guvern
Stiri Economice
O echipă FMI va efectua o vizită în România săptămâna viitoare. Va analiza efectele pachetului fiscal adoptat de Guvern

O misiune a Fondului Monetar Internaţional, condusă de Joong Shik Kang, va efectua o vizită la Bucureşti în perioada 3-12 septembrie pentru a analiza recentele evoluţii ale economiei româneşti.

Secretarul general al NATO avertizează asupra atacurilor hibride ale Rusiei. „Pot lua forma unor tentative de asasinat"
Stiri externe
Secretarul general al NATO avertizează asupra atacurilor hibride ale Rusiei. „Pot lua forma unor tentative de asasinat”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a avertizat joi cu privire la capacităţile extinse ale Rusiei pentru atacuri hibride, inclusiv asupra statelor membre ale Alianţei Nord-Atlantice, relatează dpa.

