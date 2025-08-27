Studiu: 95% dintre companii nu obțin rezultatele dorite cu Inteligența Artificială. De ce eșuează noua tehnologie

iLikeIT
27-08-2025 | 11:08
×
Codul embed a fost copiat

Inteligența Artificială nu are succesul așteptat în companii. Cel puțin asta spune un studiu, potrivit căruia 95% din firme nu văd rezultatele dorite, după implementarea acestei tehnologii.

 

autor
Stirileprotv

De ce eșuează, aflăm în ediția de miercuri a emisiunii iLikeIT.

Traficul pe ChatGPT scade considerabil atunci când copiii intră în vacanță, dar cum haideți să vedem cum stă treabă la nivelul companiilor, prin datele prezentate de un raport MIT.

Viorel Spînu, specialist IT: „Există o zicală în statică-matematică: Datele, dacă le torturezi suficient de mult, spun exact ceea ce vrei tu să auzi. În opinia mea, despre asta este vorba aici. Ei au spus că Inteligența Artificială în companii nu funcționează. Ca să spună acest lucru, au măsurat în felul următor. Au ales 300 de modele implementate și apoi au făcut 50 de interviuri cu oamenii care au implementat aceste proiecte”.

Mai multe detalii puteți afla din clipul video de mai sus.

Citește și
jocuri educationale ilikeit
Jocuri educaționale pentru cei mici, dar distractive și pentru adulți. Recomandările iLikeIT
Inteligența artificială intră în școală. Expert: AI-ul trebuie să fie folosit în procesul de învățare, nu să-l înlocuiască

Sursa: Pro TV

Etichete: ilikeit, inteligenta artificiala,

Dată publicare: 27-08-2025 11:08

Articol recomandat de sport.ro
EXCLUSIV Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"
EXCLUSIV Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"
Citește și...
Smartwatch-uri pentru alergători montani sau de performanță. Rezistă în condiții extreme și oferă planuri de antrenament
iLikeIT
Smartwatch-uri pentru alergători montani sau de performanță. Rezistă în condiții extreme și oferă planuri de antrenament

Vineri, la iLikeIT, au fost prezentate mai multe modele de smartwatch-uri, unele provenind de la producători mai puțin cunoscuți, din zona de nișă, dedicați în special alergătorilor montani sau de performanță.

Jocuri educaționale pentru cei mici, dar distractive și pentru adulți. Recomandările iLikeIT
Stiri actuale
Jocuri educaționale pentru cei mici, dar distractive și pentru adulți. Recomandările iLikeIT

Învățatul merge mână în mână cu joaca, mai ales acum, în vacanță. Marian Andrei a pregătit o listă cu jocuri educaționale pe care le testăm în ediția de marți a emisiunii iLikeIT.

Două laptopuri care au ajuns pe piață direct din „laboratoarele viitorului”, prezentate în studioul iLikeIT
iLikeIT
Două laptopuri care au ajuns pe piață direct din „laboratoarele viitorului”, prezentate în studioul iLikeIT

Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 și ASUS Zenbook Duo sunt „vedetele” emisiunii de luni, 27 iulie, a emisiunii iLikeIT.

Recomandări
Partidele din coaliție, aproape de consens pe Pachetul 2. Lista măsurilor pe care Guvernul își va asuma răspunderea
Stiri Politice
Partidele din coaliție, aproape de consens pe Pachetul 2. Lista măsurilor pe care Guvernul își va asuma răspunderea

Liderii partidelor din coaliție s-au întâlnit la sediul Guvernului, pentru modificări ale pachetului 2 de măsuri fiscale. A fost o nouă seară de discuții intense între partenerii de guvernare.

A început protestul magistraților față de reforma pensiilor speciale. Și-au suspendat activitatea, dosarele sunt blocate
Stiri Justitie
A început protestul magistraților față de reforma pensiilor speciale. Și-au suspendat activitatea, dosarele sunt blocate

Judecătorii instanţelor din ţară au decis să suspende, începând de miercuri, soluţionarea cauzelor, cu unele excepţii, cerând retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor.

De ce au explodat facturile la curent. După ce statul și-a luat partea, ANPC și Consiliul Concurenței se uită la furnizori
Stiri actuale
De ce au explodat facturile la curent. După ce statul și-a luat partea, ANPC și Consiliul Concurenței se uită la furnizori

După ce facturile la electricitate au venit duble sau chiar triple pentru unii români, Asociația Furnizorilor de Energie vine cu lămuriri. Canicula, sistarea subvenționării prețurilor și creșterea TVA au mărit facturile.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 26 August 2025

43:58

Alt Text!
La Măruță
26 August 2025

01:31:56

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
26 August 2025

01:48:20

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59