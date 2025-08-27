Studiu: 95% dintre companii nu obțin rezultatele dorite cu Inteligența Artificială. De ce eșuează noua tehnologie

Inteligența Artificială nu are succesul așteptat în companii. Cel puțin asta spune un studiu, potrivit căruia 95% din firme nu văd rezultatele dorite, după implementarea acestei tehnologii.

De ce eșuează, aflăm în ediția de miercuri a emisiunii iLikeIT.

Traficul pe ChatGPT scade considerabil atunci când copiii intră în vacanță, dar cum haideți să vedem cum stă treabă la nivelul companiilor, prin datele prezentate de un raport MIT.

Viorel Spînu, specialist IT: „Există o zicală în statică-matematică: Datele, dacă le torturezi suficient de mult, spun exact ceea ce vrei tu să auzi. În opinia mea, despre asta este vorba aici. Ei au spus că Inteligența Artificială în companii nu funcționează. Ca să spună acest lucru, au măsurat în felul următor. Au ales 300 de modele implementate și apoi au făcut 50 de interviuri cu oamenii care au implementat aceste proiecte”.

Mai multe detalii puteți afla din clipul video de mai sus.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













