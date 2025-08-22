Ministrul Economiei: Se dorește falimentarea unor companii de stat. Unii directori pentru asta sunt numiți

Stiri Politice
22-08-2025 | 21:55
Radu Miruţă
Inquam Photos / George Calin

Ministrul Economiei afirmă că unele companii aflate în subordinea ministerului au fost lăsate să devină neperformante pentru că „se doreşte să treacă în faliment pentru că sunt nişte ochi aţintiţi să tragă din patrimoniul acestor companii”.

autor
Adrian Popovici

Radu Miruţă susţine că unii dintre cei care au condus aceste companii au avut ca „misiune acest lucru”, după ce au fost numiţi politic.

„Realitatea este una singură şi trebuie să avem curaj să vorbim despre ea: de-a lungul timpului a fost un mecanism extraordinar de coordonat: companii care gestionau resursele statului român au fost conduse de nişte oameni, au început să scadă cifrele financiare pentru aceste companii, au început apoi să aibă pierderi, au început să intre în insolvenţă de unde, pentru unele, se doreşte să treacă în faliment pentru că sunt nişte ochi aţintiţi să tragă din patrimoniul acestor companii”, a afirmat ministrul Economiei.

El a susţinut că aceia care doresc să beneficieze de patrimoniul companiilor de stat intrate în faliment sunt „cei care pun oamenii acolo”, în fruntea companiilor de stat.

„Oamenii care sunt numiţi acolo sunt numiţi în misiuni. (I-au numit – n.r.) foştii miniştri, fostele partide politice care au condus aceste companii”, a adăugat Miruţă.

Citește și
bolojan
Ilie Bolojan: Listarea companiilor de stat la bursă începe în curând, detalii publice în august. Societățile vizate

Potrivit ministrului, dintre cele 40 de companii aflate în subordinea Ministerului Economiei, 12 sunt în insolvenţă, iar ministerul vrea să le ducă spre ieşire din această situaţie şi către redresare, nu în faliment.

viewscnt

Sursa: News.ro

Etichete: faliment, ministerul economiei, companii de stat,

Dată publicare: 22-08-2025 21:55

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ianis Hagi și-a dat acordul și semnează! Ce salariu va avea la noua sa echipă
NEWS ALERT Ianis Hagi și-a dat acordul și semnează! Ce salariu va avea la noua sa echipă
Citește și...
Nereguli grave la șase companii de stat. Radu Miruţă: Procesul de selecţie a șefilor a fost viciat.
Stiri Politice
Nereguli grave la șase companii de stat. Radu Miruţă: Procesul de selecţie a șefilor a fost viciat. "Diavolul are un chip"

Ministrul Economiei a transmis, după verificarea a șase companii de stat din subordine, că întregul proces de selecţie a șefilor a fost viciat. Radu Miruţă a transmis că două persoane sunt cercetate disciplinar și că neregulile vor fi trimise la Parchet.

Ilie Bolojan: Listarea companiilor de stat la bursă începe în curând, detalii publice în august. Societățile vizate
Stiri Economice
Ilie Bolojan: Listarea companiilor de stat la bursă începe în curând, detalii publice în august. Societățile vizate

Prim-ministrul Ilie Bolojan a anunțat marți că procesul de listare la bursă a unor companii ale statului va debuta în cursul acestui an.

Anamaria Gavrilă, după concesionarea unui zăcământ către o companie maghiară: România cedează din nou „resurse strategice
Stiri Politice
Anamaria Gavrilă, după concesionarea unui zăcământ către o companie maghiară: România cedează din nou „resurse strategice"

Partidul Oamenilor Tineri, prin Anamaria Gavrilă, a criticat vehement decizia de a acorda unei companii maghiare concesiunea pentru exploatarea unui zăcământ de sare de lângă Cluj.

Recomandări
Impozitul pe locuință va crește cu 60-70% la anul. Din 2027 ar urma să se schimbe sistemul de calcul
Stiri Economice
Impozitul pe locuință va crește cu 60-70% la anul. Din 2027 ar urma să se schimbe sistemul de calcul

Anul viitor, vom plăti mai mult la impozitul pe locuință anunță ministrul Finanțelor, iar autoritățile centrale și locale poartă deja negocieri pentru procentul de majorare.

Un ciclon mediteranean lovește România. Pe unde a trecut a provocat multe pagube. Temperaturile vor scădea brusc
Stiri actuale
Un ciclon mediteranean lovește România. Pe unde a trecut a provocat multe pagube. Temperaturile vor scădea brusc

Un ciclon mediteranean traversează România și aproape, întreaga țară este sub cod galben și portocaliu de vijelii.

La 10 ani de la Colectiv, România are doar 18 paturi pentru mari arși. Cele trei centre promise sunt încă în construcție
Stiri Sanatate
La 10 ani de la Colectiv, România are doar 18 paturi pentru mari arși. Cele trei centre promise sunt încă în construcție

Primul centru de mari arși din țara noastră va fi gata la sfârșitul acestui an, anunță ministrul Sănătății. Este vorba despre cel de la Timișoara, unde lucrările au depășit 80%.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 22 August 2025

50:09

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12