Birourile flexibile câștigă teren în marile orașe. Angajații vin câteva zile pe săptămână la muncă, firmele scapă de facturi

24-08-2025 | 20:10
Tot mai multe companii și-au redus cheltuielile cu sediul și recurg la așa-numitele birouri flexibile, pe care le pot închiria după nevoi, cu ora, ziua sau săptămâna. Spațiile de acest fel sunt în expansiune.

Ciprian Pârvu

Două tinere lucrează în regim hibrid la o firmă de marketing. Compania a decis să închirieze pentru ele birouri flexibile în centrul Brașovului. Aici au la dispoziție pupitre dotate cu monitor, spații de odihnă și relaxare, și un oficiu, unde pot lua masa.

Ana-Maria Rotaru, angajata: „Venim 3 sau 4 zile de la birou, în funcție de nivelul de experiență, și în rest lucrăm de acasă.”

Sofia Grigore, angajata: „Mă inspiră locul ăsta foarte tare, adică luminozitatea, atmosfera. Poți să stai la o șuetă în bucătărie, de asemenea să-ți gătești, să-ți încălzești ceva.”

Mihai Bahrău, manager spațiu co-working: „Pachetele pornesc de la 200 de euro pentru zonele de co-working și mai avem pachete de private office, unde acolo prețurile sunt ceva mai mari.”

Un alt un spațiu, amenajat într-o vilă de peste un secol, poate fi închiriat de companii pe durată limitată, fie pentru un proiect special, fie pentru a reuni temporar angajații din diverse orașe.

Sorin Crișan, manager spațiu coworking:Vin din diverse colțuri ale țării și lucrează aici, de la noi, timp de o săptămână și în felul ăsta se reconectează.”

Avantajele birourilor flexibile

Firmele care apelează la birouri flexibile nu mai au griji cu dotarea sediului, utilități, internet sau curățenie. Totul cade în sarcina celor care administrează spațiul. Ca să câștige clienți, aceștia înnoiesc mereu mobilierul, echipamentele, au grijă la design și oferă, gratuit, apă și cafea. Sorin Cristea a amenajat în birourile sale din Sibiu și o zonă de bar.

Sorin Cristea:Stai la birou, lucrezi, dacă vrei să ai un pic de dinamism vii și te pui la bar, lucrezi cu laptopul, bei o cafea. Avem și o zonă de înregistrat video, unde avem lumini profesionale, camere și așa mai departe.”

Alexander Urian, client: „Aici vii, plătești chiria, ți-o deduci din cheltuieli, nu ai utilități de plată, nu ai consumabile, clar, este financiar mult mai bine."

Potrivit unui raport Colliers, spațiile de birouri flexibile sunt în plină expansiune. În București există deja 51 de asemenea centre, care funcționează cu o rată medie de ocupare de 87%.

Chiria medie pentru un birou privat este de 300 €/lună, una dintre cele mai mici din Europa.

24-08-2025 20:09

