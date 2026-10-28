România are printre cele mai mari risipe alimentare din Europa, în condițiile în care mai bine de un sfert din populația țării abia are ce mânca. Pentru atenuarea acestor disparități frustrante,

Banca de Alimente face un apel către cei care au poate prea mult să facă un simplu gest și pentru cei care nu au poate deloc. Iar organizația care ajută deja sute de mii de români ne aduce aminte că mâncarea nu doar potolește foamea, dar ne aduce împreună și ca oameni.

Potrivit Băncii de Alimente, mâncarea salvată de la risipă reprezintă masa de mâine pentru cei în nevoie și ne arată cum funcționează mecanismul social pus la cale de organizație.

Într-o țară în care peste 27,4% din populație se află în risc de sărăcie sau excluziune socială, hrana retrasă din circuitul comercial își poate îndeplini adevărata misiune pe mesele celor vulnerabili, scrie Banca de Alimente într-un comunicat trimis Știrilor ProTV.

Iar „eficiența unui mecanism solidar” este remarcabil de simplă: 1 leu sprijin financiar = 1 kg de hrană salvată = 2 mese echivalente pentru persoane vulnerabile.

În fiecare zi, o cantitate uriașă de hrană riscă să se piardă de-a lungul lanțului agroalimentar, în timp ce mii de copii, vârstnici și familii vulnerabile din România se confruntă cu incertitudinea zilei de mâine. Această discrepanță evidențiază o legătură fundamentală: prevenirea risipei alimentare reprezintă cel mai rapid și direct instrument de reducere a foamei și a malnutriției. Mâncarea pe care o salvăm astăzi poate deveni, în cel mai concret mod, masa caldă de mâine pentru o persoană aflată în dificultate, explică Banca de Alimente.

Unde apare surplusul și cum ajunge pe masa celor în nevoie?

În afară de gospodării, risipa apare și în activitatea curentă a companiilor – de la producători agricoli, procesatori și distribuitori, până la marile lanțuri de retail – surplusul alimentar apare în mod inevitabil din rațiuni comerciale sau logistice:

• Stocuri excedentare generate din estimări de vânzări recalibrate;

• Produse cu ambalaje ușor deteriorate sau cu erori de etichetare și gramaj;

• Mărfuri de sezon sau loturi care se apropie de data de expirare, dar care își păstrează nealterată calitatea nutrițională și siguranța alimentară.

Pentru ca această hrană să nu își piardă valoarea, companiile partenere identifică la timp loturile disponibile și le anunță în rețea. Din acest moment, intervine mecanismul profesionist al Băncilor pentru Alimente: produsele sunt preluate rapid cu autoutilitare frigorifice dedicate, recepționate în depozitele regionale cu temperatură controlată, verificate individual pentru trasabilitate și distribuite gratuit către organizațiile caritabile partenere.

Mărturia din teren: Cum schimbă viața un aliment salvat

Alimentele redistribuite de Băncile Regionale ajung la 910 ONG-uri partenere – cantine sociale, centre de zi pentru copii, adăposturi de noapte, cămine de bătrâni și organizații pentru sprijin umanitar. Pentru aceste asociații, hrana primită gratuit eliberează bugete critice, permițându-le să ofere mai multe servicii sociale și diversitate nutrițională.

Un exemplu elocvent vine de la Fundația Emmaüs Iași (partener al Băncii pentru Alimente Roman), care explică impactul direct al hranei salvate:

„Înainte de colaborarea cu Banca pentru Alimente, masa caldă pentru 50 de persoane în stradă în fiecare zi ne ajungea undeva la 12.000 euro pentru 3 luni. În momentul de față costul s-a redus la necesarul pentru utilități, deci undeva la 300 lei pe lună. De la 50 de persoane pe zi ajungem în sezonul rece până la 80 de persoane care vin și iau masa. Plus partea de diversificare, pentru că înainte aveam doar un singur fel, iar acum avem felul 1, 2 […]. Mâncarea nu este doar pentru a potoli foamea, este un liant, este ceea ce ne aduce împreună, este ceea ce îi face pe oameni să se deschidă și să ne accepte pe noi, cei care vrem să întindem o mână. Și alimentele acelea recuperate din magazin, schimbă vieți”.

Aproape 100 de milioane de porții în 10 ani de activitate

Toamna anului 2026 marchează 10 ani de când au fost puse bazele primei Bănci pentru Alimente la București, aducând în România modelul european de economie circulară. Ceea ce a pornit dintr-o viziune curajoasă s-a dezvoltat într-o rețea națională formată din 9 Bănci Regionale (București, Cluj, Roman, Brașov, Oradea, Timișoara, Constanța, Craiova și Galați), reunite în Federație - FBAR, recunoscută ca membru cu drepturi depline în Federația Europeană a Băncilor pentru Alimente (FEBA).

Eficiența acestui model se sprijină pe un calcul simplu de impact: 1 leu sprijin financiar = 1 kg de hrană salvată = 2 mese echivalente pentru persoane vulnerabile (impactul este estimat pe baza costurilor operaționale și a eficienței rețelei Băncilor pentru Alimente din România; o masă reprezintă echivalentul a 500g de alimente).

„Lupta împotriva foamei nu începe cu producerea mai multor alimente, ci cu prețuirea și redirecționarea responsabilă a celor pe care le avem deja. Mâncarea pe care o salvăm de la risipă reprezintă, în cel mai concret mod, masa de mâine pentru un copil dintr-un centru de zi sau pentru un bunic singur. De 10 ani, dovedim că solidaritatea organizată și economia circulară pot transforma surplusul comercial în demnitate și siguranță alimentară. Avem infrastructura și rețeaua de ONG-uri pregătite; tot ce avem nevoie este ca tot mai multe companii să aleagă donarea în locul irosirii”, a declarat Romuald Bulai, Președintele Federației Băncilor pentru Alimente din România - FBAR.

Apel către companii: Transformați surplusul în sprijin concret

Federația Băncilor pentru Alimente din România adresează o invitație deschisă tuturor operatorilor economici din sectorul agricol, producție, procesare, distribuție și retail alimentar: integrați donarea surplusului în rutina voastră operațională zilnică!

Conform cadrului legal în vigoare (Legea nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, modificată prin Legea nr. 49/2024), operatorii economici au la dispoziție un cadru clar de donare, cu facilități fiscale complete: cheltuielile cu alimentele transferate sunt integral deductibile la calculul impozitului pe profit, iar transferul este scutit de la ajustarea TVA-ului. Aflați mai multe detalii pe site-ul nostru.

Alegeți ca hrana să își îndeplinească adevărata misiune: aceea de a hrăni oameni, nu de a deveni deșeu. Contactați echipa noastră la adresa de e-mail: [email protected]

Despre Banca pentru Alimente: Federația Băncilor pentru Alimente din România – FBAR și cele nouă Bănci Regionale din București, Cluj, Roman, Brașov, Oradea, Timișoara, Constanța, Craiova și Galați formează o rețea națională de solidaritate care salvează zi de zi hrană de la risipă și o transformă în sprijin real pentru comunitățile vulnerabile. FBAR este membru al Federației Europene a Băncilor pentru Alimente – FEBA. De la înființare, în 2016, și până la finalul lunii iunie 2026, Rețeaua Băncilor pentru Alimente a colectat peste 49.000 de tone de produse: peste 44.000 de tone de alimente salvate de la risipă, peste 4.000 de tone de alimente donate prin Colecta Națională de Alimente și peste 1.800 de tone de produse non-food. Cele peste 48.000 de tone de alimente s-au transformat în peste 96 de milioane de porții de hrană, distribuite prin 910 ONG-uri partenere către 340.000 de persoane vulnerabile.