Corespondent ȘtirileProTV: După câteva zile în care apa mării a fost rece și a scăzut până la 16 grade Celsius, luni din cauza vântului puternic marea a înălțat valuri mari. Astfel de la nord și până în sudul litoralului, salvamarii au arborat steagul roșu pe mai toate plajele și le-au interzis turiștilor să mai intre în apa pentru că, spun ei, și cei mai experimentați înotatori pot întâmpina probleme când marea este atât de agitată. Situația s-ar putea repeta și mâine. Deși temperaturile sunt ridicate și sansele de ploaie sunt mici, vântul va continua să bată cu putere, cu viteze de până la 55 de km pe oră la rafală. Între timp, e vârf de sezon estival, iar in hotelurile all-inclusive de pe litoral, sute de kilograme de mâncare ajung la gunoi. Până la 40% din mâncarea expusă într-un restaurant cu autoservire este aruncată la finalul zilei, și ajungem astfel la un total de 3 milioane de tone de mâncare risipite anual.

Așa arată masa lăsată în urmă de șase turiști într-un hotel all inclusive din Mamaia. Farfuriile sunt încă pline, însă conținutul va ajunge în coșurile de gunoi.

Uțică Victor, bucătar: Acest sac se umple în 10,15 minute și pe zi aruncăm cam la 60-80 de kg de mâncare.

Totul începe în momentul în care turiștii de la all-inclusive își pun mâncare în farfurie. Așa ajung hotelurile să arunce sute de kilograme de mâncare.

Iulian Tenie, managerul unui hotel: Pur și simplu își umplu farfuriile cu toate preparate din zona de bufet, ca apoi, în proporție de 70%-80% , acestea să rămână pe mesele lor.

Ce spun normele alimentare pentru hoteluri

Într-un hotel de exemplu 40% din mâncarea servită zilnic este aruncată.

Cristiana Belu, reprezentant hotel: Undeva la 300 de kg de mâncare se aruncă zi de zi. La gunoi ajung cel mai mult aceste preparate internaționale care nu sunt specifice românești.

Conform normelor de siguranță alimentară, mâncarea așezată în bufet nu mai poate fi servită clienților, dar neatinsă poate fi donată ori dată angajaților. Pentru reducerea risipei soluții există, spun reprezentații industriei: porții mai mici, servirea la comandă, iar bufetul alimentat treptat astfel încât turiștii să ia din fiecare preparat doar atât cât pot mânca.

Organizația Patronală a Hotelurilor și Restaurantelor din România avertizează că anual, în țara noastră, ajung la gunoi aproximativ 3 milioane de tone de mâncare, iar polul risipei îl înregistreaza hotelurile all-inclusive, vara, pe litoral. Turcia de exemplu, destinație recunoscută pentru astfel de servicii, ia în calcul să renunțe la mesele all-inclusive după ce risipa alimentară a ajuns la cantitatea de 23 de milioane de tone pe an.