Lovitură dură pentru românii care vor să-și vândă locuința dintr-un imobil cu risc seismic. Ce sunt obligați să facă

Proprietarii care vor să-și vândă locuințele situate în imobile cu risc seismic vor fi obligați să declare această informație în extrasul de carte funciară, potrivit unui ordonanțe de urgență adoptate de Guvern.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) va avea obligația de a înscrie clasa de risc seismic a unui imobil în cartea funciară, astfel încât această informație să fie vizibilă în extrasul de carte funciară, scrie Profit.

Măsura va asigura informarea corectă a cetățenilor înainte de achiziționarea unei locuințe și crește responsabilitatea tuturor actorilor implicați pe piața imobiliară, se arată în actul normativ adoptat de Guvern.

Nicoleta Radu, director general al Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID), a atras atenția recent asupra importanței implicării autorităților și a nevoii urgente de a schimba mentalitatea privind asigurarea locuințelor.

Expunerea PAID la riscul de cutremur a ajuns la aproape 50 de miliarde de euro, însă doar o locuință din patru este asigurată. România rămâne una dintre cele mai vulnerabile țări din Europa în fața dezastrelor naturale, iar implementarea deficitară a legii asigurărilor obligatorii accentuează riscul.

Peste 340 de contracte pentru consolidare sesimică

Ordonanța vizează și prelungirea, până la 31 decembrie 2028, a Programului național de investiții "Școli sigure și sănătoase" și a Programului național pentru consolidarea spitalelor "Mihail Cantacuzino", precum și extinderea, până în 2027, a Programului național de expertizare a clădirilor din sistemele de sănătate și învățământ, pentru a permite integrarea tuturor clădirilor expertizate până la termenul legal de 1 iunie 2026 și continuarea investițiilor fără blocaje administrative.

Pe aceste programe sunt semnate 343 de contracte de finanțare pentru consolidare seismică, în valoare de 5 miliarde de lei, dintre care 25 de obiective, în valoare de 1 miliard de lei, vizează municipiul București.

De asemenea, se creează baza legală pentru finanțarea, de la bugetul de stat sau de la bugetul local, a intervențiilor asupra clădirilor afectate de dezastre, explozii, incendii sau accidente tehnice.

