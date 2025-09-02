Spitalul de Boli Infecţioase din Constanța va fi demolat şi reconstruit. Clădirea, construită în 1938, are risc seismic I

Clădirea Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa, încadrată în clasa de risc seismic I, va fi demolată până la nivelul demisolului şi va reconstruită, a anunțat primăria.

Reprezentanții Primăriei Constanţa au transmis, marţi, că au început lucrările de descărcare de sarcini arheologice pe amplasamentul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa.

„Intervențiile presupun săpături de până la 4 metri adâncime, urmând ca ulterior să fie demolat tronsonul afectat de incendiul din 1 octombrie 2021, aflat până acum în conservare”, se arată în comunicatul de presă.

Clădirea, încadrată la risc seismic I

Clădirea, care a fost edificată în anul 1938, este încadrată în clasa de risc seismic I, „ceea ce presupune un risc major de prăbuşire la un cutremur cu magnitudinea de peste 7 grade pe scara Richter”, mai transmite instituția.

Spitalul va fi demolat până la nivelul demisolului şi apoi reconstruit.

„Noua unitate medicală va avea trei niveluri (faţă de două, în prezent), respectând toate normele impuse de DSP şi integrând soluţii moderne pentru eficienţă energetică, ce vor contribui la reducerea costurilor de exploatare pe termen lung”, au afirmat reprezentanţii Primăriei Constanţa.

În ce constau lucrările

Principalele lucrări prevăzute în contract sunt: întărirea fundaţiei pentru creşterea rezistenţei la cutremur, refacerea completă a etajelor 1 şi 2, transformarea mansardei într-un etaj suplimentar și montarea de noi sisteme termo şi hidroizolante.

De asemenea, se vor înlocui instalaţiile electrice, sanitare, de încălzire şi ventilaţie, vor fi instalate panouri fotovoltaice pentru reducerea consumului de energie, va fi refăcut acoperişul şi vor fi modernizate finisajele interioare şi exterioare.

Proiectul este finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), valoarea totală a contractului fiind de aproape 87 de milioane de lei.

