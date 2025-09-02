Spitalul de Boli Infecţioase din Constanța va fi demolat şi reconstruit. Clădirea, construită în 1938, are risc seismic I

Stiri actuale
02-09-2025 | 16:26
spital infectioase constanta
Foto: Facebook / Primăria Constanța

Clădirea Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa, încadrată în clasa de risc seismic I, va fi demolată până la nivelul demisolului şi va reconstruită, a anunțat primăria.

autor
Lorena Mihăilă

Reprezentanții Primăriei Constanţa au transmis, marţi, că au început lucrările de descărcare de sarcini arheologice pe amplasamentul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa.

„Intervențiile presupun săpături de până la 4 metri adâncime, urmând ca ulterior să fie demolat tronsonul afectat de incendiul din 1 octombrie 2021, aflat până acum în conservare”, se arată în comunicatul de presă.

Clădirea, încadrată la risc seismic I

Clădirea, care a fost edificată în anul 1938, este încadrată în clasa de risc seismic I, „ceea ce presupune un risc major de prăbuşire la un cutremur cu magnitudinea de peste 7 grade pe scara Richter”, mai transmite instituția.

Citește și
cisterna accident
O cisternă care transporta gaz metan s-a răsturnat în apropierea localității Simila. Sunt scurgeri de încărcătură

Spitalul va fi demolat până la nivelul demisolului şi apoi reconstruit.

„Noua unitate medicală va avea trei niveluri (faţă de două, în prezent), respectând toate normele impuse de DSP şi integrând soluţii moderne pentru eficienţă energetică, ce vor contribui la reducerea costurilor de exploatare pe termen lung”, au afirmat reprezentanţii Primăriei Constanţa.

În ce constau lucrările

Principalele lucrări prevăzute în contract sunt: întărirea fundaţiei pentru creşterea rezistenţei la cutremur, refacerea completă a etajelor 1 şi 2, transformarea mansardei într-un etaj suplimentar și montarea de noi sisteme termo şi hidroizolante.

De asemenea, se vor înlocui instalaţiile electrice, sanitare, de încălzire şi ventilaţie, vor fi instalate panouri fotovoltaice pentru reducerea consumului de energie, va fi refăcut acoperişul şi vor fi modernizate finisajele interioare şi exterioare.

Proiectul este finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), valoarea totală a contractului fiind de aproape 87 de milioane de lei.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: constanta, spital, risc seismic,

Dată publicare: 02-09-2025 16:18

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ianis Hagi a luat decizia: „E pe drum pentru a semna contractul“
NEWS ALERT Ianis Hagi a luat decizia: „E pe drum pentru a semna contractul“
Citește și...
O cisternă care transporta gaz metan s-a răsturnat în apropierea localității Simila. Sunt scurgeri de încărcătură
Stiri actuale
O cisternă care transporta gaz metan s-a răsturnat în apropierea localității Simila. Sunt scurgeri de încărcătură

O cisternă care transporta gaz metan s-a răsturnat marți după-amiază pe DN 24A, în apropierea localității Simila din județul Vaslui. Traficul rutier a fost oprit pe ambele sensuri.

Unii directori de companii municipale pierd averi, alții își păstrează salariile, după plafonarea primarului Bujduveanu
Stiri actuale
Unii directori de companii municipale pierd averi, alții își păstrează salariile, după plafonarea primarului Bujduveanu

Primarul general interimar, Stelian Bujduveanu (PNL), a anunțat plafonarea salariilor directorilor din companiile municipale. Numai că, în realitate, măsura nu se aplică peste tot.

Indivizii care au înșelat un bătrân din București cu peste 300.000 euro au fost trimiși în judecată. I-au promis un cavou
Stiri actuale
Indivizii care au înșelat un bătrân din București cu peste 300.000 euro au fost trimiși în judecată. I-au promis un cavou

Cinci persoane au fost trimise în judecată după ce au înşelat un bătrân de 93 de ani cu sute de mii de euro, profitând de starea sa de sănătate și de încrederea câștigată prin lucrări la mormântul soției. Sunt acuzate de mai multe infracțiuni grave.

Recomandări
”TOP 5” municipii în România care ar trebui să concedieze cei mai mulți oameni din administrația locală, la o reducere de 40%
Stiri Politice
”TOP 5” municipii în România care ar trebui să concedieze cei mai mulți oameni din administrația locală, la o reducere de 40%

Guvernul a prezentat, marți, o simulare de calcul privind reducerea numărului de posturi din administrația publică locală, care are drept scop scăderea cheltuielilor din aparatul de stat.

Protest în Educație, pe 8 septembrie. Organizațiile studențești se alătură mitingului profesorilor din prima zi de școală
Stiri actuale
Protest în Educație, pe 8 septembrie. Organizațiile studențești se alătură mitingului profesorilor din prima zi de școală

Organizațiile studențești se alătură protestului din 8 septembrie al sindicatelor din învățământ, și își exprimă nemulțumirea față de măsurile de austeritate care vizează sistemul educațional.

Surse: Nicușor Dan a discutat cu liderii politici despre blocajul din coaliție, provocat de reforma din administrația locală
Stiri Politice
Surse: Nicușor Dan a discutat cu liderii politici despre blocajul din coaliție, provocat de reforma din administrația locală

Președintele Nicușor Dan a avut marți o discuție cu liderii partidelor din coaliția de guvernare, unde a fost abordată, printre altele, potrivit unor surse politice, și tema reformei din administrația publică locală.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 02 Septembrie 2025

48:21

Alt Text!
Vorbește Lumea
2 Septembrie 2025

01:55:16

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
TUP la Big Little Festival

02:35

Alt Text!
La Măruță
1 Septembrie 2025

01:30:47

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28