O clădire veche de două secole din centrul Capitalei a fost reabilitată. Alte câteva mii așteaptă o nouă șansă la viață

16-11-2025 | 19:35
Cu progrese mici, capitala începe să-și recapete farmecul care a făcut-o celebră.

Valentina Neagu

O clădire din centrul istoric, veche de două secole, a fost reabilitată. Însă, orașul mai are mii de imobile cu potențial risc seismic, iar ritmul consolidărilor este destul de lent.

Construită în anul 1824, casa a fost cândva locuință cu prăvălie la parter, un model clasic pentru Bucureștiul de atunci, când negustorii trăiau deasupra propriilor magazine.

Fațada, balconul din fontă și decorațiile ceramice au fost refăcute cu migală.

Ruxandra Nemțanu, arhitectă: „Semnele care au arătat că este o clădire foarte veche, în primul rând decorațiile fațadei, foarte multe dintre ele sunt din ceramică. Prima impresie că este o clădire care nu merită atenție, dar uite că am descoperit că, de fapt, este mai importantă decât am prevăzut de la început.”

Răzvan Munteanu, director AMCCRS: „Cărămida este cea originală, din perioada anilor 1824, ulterior clădirea a fost supraetajată în anii 1850, după marele foc din 1847. Este conservată.”

În București sunt câteva mii de clădiri care au nevoie de renovare. Multe au structuri de proprietate complicate, cu apartamente private, părți comune, spații comerciale la parter.

Iar negocierile între proprietari și aprobările necesare pot împiedica reparațiile.

Turist străin: „Unele dintre clădiri ar avea nevoie să fie zugrăvite, dar este o atmosferă foarte bună cu clădirile noi și cele vechi. Arată foarte bine.”

Turist străin: „Nu e vorba că nu îmi place, e frumos, dar are clădirile par neîngrijite. Trebuie îmbunătățite, restaurate.”

Turist străin: „Este un oraș al extremelor. I se spune micul Paris, nu? Pot să înțeleg de ce. E frumos, îmi amintește de Paris, mai ales arhitectura. Dar este și diferit.”

Răzvan Munteanu, director AMCCRS: „În prezent lucrăm la 183 de documentații, fie că lucrăm la imobile vechi, publice, fie că vorbim de imobile rezidențiale, construite în special în perioada interbelică.”

Conform asociației ReRise, în jur de 180 de imobile din Centrul Vechi prezintă un risc seismic ridicat.

Asta deși afacerile din zonă generează anual în jur de 200 de milioane de euro.

Singurul restaurant din lume care și-a dublat profitul după un taifun. „Copiii sunt mai liniștiți”

