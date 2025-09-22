Jurnalismul de calitate dispare din cauza giganților tehnologiei și a guvernelor. Se propun vouchere pentru acces la presă

Jurnalismul de calitate și presa de interes public dispar din cauza ginaților tehnologiei și a guvernelor, iar un grup de laureați Nobel cer autorităților să protejeze cât a mai rămas din media liberă, fundamentală pentru democrație.

Unsprezece economişti prestigioşi, inclusiv laureaţi ai Premiului Nobel Joseph Stiglitz şi Daron Acemoglu, au solicitat luni autorităţilor să intervină pentru a asigura supravieţuirea "jurnalismului de interes public", care oferă informaţii de calitate, pe care îl consideră necesar pentru democraţie, dar şi pentru stabilitatea financiară, transmite AFP.

"Accesul la informaţii fiabile este resursa fundamentală care alimentează economia secolului XXI", la fel cum "erele anterioare au depins de abur sau cărbune pentru dezvoltarea lor industrială", au spus ei într-o declaraţie colectivă publicată de Forumul pentru Informaţie şi Democraţie.

"Această resursă va fi şi mai importantă în economia viitorului, condusă de inteligenţa artificială", au subliniat aceşti economişti, printre care se numără şi Philippe Aghion, Tim Besley, Diane Coyle şi Francesca Bria.

"Mass-media de interes public", definită ca furnizând informaţii factuale şi fiabile şi independentă din punct de vedere editorial, "joacă un rol crucial" şi "totuşi, peste tot în lume, [ele] sunt ameninţate", subliniază economiştii.

Vouchere pentru accesul la presa de calitate

Aceste media se confruntă cu dificultăţi financiare din cauza "concurenţei din ce în ce mai neloiale din partea giganţilor tehnologici" şi a platformelor şi sunt supuşi "interferenţelor tot mai mari din partea guvernelor, în special, dar nu exclusiv, a guvernelor autoritare".

În acest context, economiştii au solicitat guvernelor să "investească în jurnalism liber şi independent", prin subvenţii directe sau indirecte, "vouchere pentru cetăţeni" (o sumă care trebuie cheltuită anual) sau prin introducerea de "taxe digitale pe principalele platforme".

De asemenea, economiştii au pledat pentru "modelarea ecosistemelor informaţionale în interesul public", în special prin "reglementarea adecvată" a companiilor de tehnologie şi inteligenţă artificială. Aceste măsuri ar ajuta la evitarea "unei traiectorii care pare să ducă la prăbuşirea jurnalismului de interes public, cu consecinţe considerabile pentru economia, societatea şi democraţiile noastre", spun economiştii.

Forumul pentru Informaţie şi Democraţie provine dintr-un parteneriat lansat în 2019 de Franţa şi ONG-ul Reporteri fără Frontiere (RSF), la care s-au alăturat aproximativ cincizeci de state.

