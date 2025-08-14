Regulamentul european privind libertatea presei devine obligatoriu în UE. România, obligată să-și adapteze legislația

În România, adoptarea regulamentului este coordonată de Ministerul Culturii şi include colaborarea cu instituţiile statului - Parlament, CNA, ANCOM, cu Media Publică SRR şi SRTV, cu societatea civilă, cu asociaţii profesionale de presă. România urmează să finalizeze propunerile de completări şi modificări pentru cadrul normativ în vigoare, propuneri care vor fi supuse consultării publice.

Media Freedom Act susţine libertatea presei, pluralismul mass-media, responsabilitatea editorială, având nevoie de adaptare a legislaţiei naţionale, în special pentru definirea clară a furnizorului de servicii mass-media, dincolo de televiziune şi radio, precum şi pentru reglementarea echilibrată a actorilor digitali, fără a afecta libertatea de exprimare.

Se cer criterii transparente pentru licenţiere, avizare şi sancţionare a presei, evitând suprareglementarea şi susţinând depolitizarea deciziilor. Măsurile vizează protejarea jurnaliştilor împotriva supravegherii abuzive, a intimidării acestora şi oferă protecţie pentru surse. Se impun obligaţii privind transparenţa proprietăţii media şi a finanţării publice a instituţiilor de presă. Se vor crea mecanisme pentru combaterea ingerinţelor guvernamentale sau economice în activitatea editorială, asigurând independenţa editorială reală.

Reprezentanţii ministerului au participat la Conferinţa Naţională a UZPR, organizată special pentru discutarea EMFA, cu scopul ca aplicarea regulamentului să ţină cont atât de cerinţele europene, cât şi de realităţile mass-mediei româneşti.

La nivel european, statele membre se află în etape diferite de implementare: unele, precum Finlanda şi Irlanda, dispun deja de un cadru legislativ armonizat, în timp ce altele, precum Franţa, Polonia sau Slovacia se află încă în faza de elaborare sau consultare publică.

