Copilul a fost văzut într-un luminiș de pilotul elicopterului care survola zona în operațiunea de căutare.

Când a ajuns în brațele părinților, băiețelul le-a spus că îi iubește. Mai mulți salvatori au izbucnit în lacrimi.

Imaginea cu băiețelul care se întrezărea, ghemuit, printre ramurile copacilor, a stârnit un val de emoție în întreaga țară.

Pilotul elicopterului, cel care l-a văzut pe Alex în luminișul pădurii, are și el doi copii. Finalul fericit a venit după două nopți reci, de căutări care nu păreau să ducă nicăieri.

„Alex, super hero!”

Copilul: „Hmmm, delicios!”

Salvatorii au ajuns imediat lângă el, l-au protejat de frig și i-au dat o ciocolată.

Băiețelul a fost scos la marginea pădurii și preluat de elicopter. Câteva secunde mai târziu, ateriza pe o pajiște, lângă Sebeșul de Sus.

Pompierii și-au șters lacrimile pe furiș, în fața unei asemenea scene.

„O minune, da, după atâtea ore. Vă dați seama, foarte greu. Poate și noi, ca adulți, eram mai... mai rău, mai speriați.”

Ajunși la ambulanță, părinții au putut să-și strângă în brațe copilul.

Tatăl lui Alex este un cunoscut fermier din zonă. După mai mulți ani petrecuți în Spania și Columbia, s-a întors în România și a investit într-o fermă de animale. Mama băiețelului provine din Columbia. Acolo și-a cunoscut și soțul. Împreună au decis să se stabilească în România și să trăiască la țară, aproape de natură. Cei doi mai au împreună o fetiță.

Emoționat și epuizat după 42 de ore de căutări, la care a participat și el, tatăl a vrut să le mulțumească sutelor de oameni care i-au sărit în ajutor.

TOMA ZERESTEA, tatăl copilului găsit: „Faptele dvs. sunt mărețe. A fost timpul foarte lung, stresul foarte mare și vreau să vă mulțumesc mult, mult de tot. Vă iubesc pe toți. Datorită dumneavoastră, copilul meu este iar lângă mine.”

Uimirea în fața faptului că Alex a fost găsit nevătămat este mare. În cele două nopți în pădure a fost frig și a plouat, iar zona este plină de animale sălbatice, surprinse chiar de salvatori cu camerele de termoviziune. De când a dispărut, băiețelul a parcurs mai bine de doi kilometri.

A rezistat nemâncat, cu haine subțiri, în ploaie și a urcat pante abrupte, printre copaci și tufe. Salvatorii se temeau că nu-l vor mai găsi în viață.

MIHAI SOARE, operator Căutare-Salvare din cadrul Unității Speciale de Aviație București: „A fost un moment emoționant, nu am crezut că o să trăiesc vreodată așa ceva. L-am văzut într-un luminiș, stând jos. I-am zis să rămână pe loc, i-am făcut semn să rămână pe loc. El ne-a făcut cu mâna și am aterizat în apropierea lui.”

DAN POPESCU, șeful Salvamont Sibiu: „A încercat să comunice puțin, a întrebat într-adevăr de mama, după care l-am momit, să zic așa, cu puțină ciocolată și s-a înveselit mult mai repede.”

Copilașul este acum la Spitalul de Pediatrie din Sibiu, unde va fi evaluat și îngrijit pentru a-și recăpăta puterile.