Acestea sunt cele mai noi date, conform estimărilor Eurostat, citate de Euronews, și reprezintă o încetinire bruscă față de creșterea de 1,3% înregistrată în al patrulea trimestru al anului 2025, precum și o scădere de aproape un punct procentual față de nivelul de la începutul anului.

Uniunea Europeană în ansamblu a înregistrat rezultate ușor mai bune, cu 0,2% față de trimestrul anterior și 1,0% anual. Ambele valori rămân cu mult în urma Statelor Unite, unde PIB-ul a crescut cu 2,7% față de aceeași perioadă a anului trecut.

În ciuda încetinirii economice la nivelul întregii zone euro, un grup restrâns de economii se distanțează semnificativ de media generală.

Trei state membre ale UE pentru care sunt disponibile date referitoare la primul trimestru se evidențiază ca fiind câștigătorii incontestabili: Cipru, Bulgaria și Spania.

Fiecare dintre acestea înregistrează o creștere economică de peste trei ori mai rapidă decât media zonei euro.

Cipru se află în fruntea clasamentului, cu 3,0%

Economia Ciprului a înregistrat o creștere de 3,0% față de aceeași perioadă a anului precedent în primul trimestru al anului 2026, cea mai mare valoare dintre statele membre ale UE pentru care sunt disponibile date referitoare la primul trimestru. Astfel, creșterea economică a Ciprului este de aproape patru ori mai mare decât media zonei euro.

Cu toate acestea, se înregistrează o încetinire față de creșterea de 4,3 % înregistrată în al patrulea trimestru al anului 2025, care a fost cel mai rapid ritm anual din ultimii trei ani și al doilea cel mai rapid din UE la momentul respectiv. Factorii care stau la baza acestei expansiuni sunt cunoscuți.

Prognoza Comisiei Europene din toamna anului 2025 atribuie acest succes consumului privat robust, accelerării investițiilor susținute de fondurile Mecanismului de redresare și reziliență al UE și unui sezon turistic record.

Comisia prognozează o creștere a PIB-ului pe întreg anul de 2,6% în 2026 și de 2,4% în 2027, ambele cu mult peste media zonei euro.

Economia Bulgariei înregistrează o creștere de 2,9%, odată cu aderarea la zona euro

Bulgaria a înregistrat o creștere de 2,9% față de aceeași perioadă a anului trecut în primul trimestru al anului 2026, neschimbată față de trimestrul anterior și a doua cea mai rapidă creștere din UE.

Rezultatul are o pondere neobișnuită, deoarece Bulgaria a adoptat euro la 1 ianuarie 2026, devenind al 21-lea membru al zonei monedei unice. Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, într-un discurs ținut la Sofia înainte de trecerea la euro, a prezentat această mișcare ca punctul final natural al unui lung proces de convergență.

Ea a menționat că 65% din exporturile bulgare se îndreaptă deja către alte țări din UE și 45% către economiile din zona euro, în timp ce industria auto a țării furnizează aproximativ 80% din componentele electronice utilizate în vehiculele europene. Ciclul economic al Bulgariei, în cuvintele lui Lagarde, evoluează deja în strânsă legătură cu zona euro.

Spania conduce clasamentul marilor economii cu 2,7%

Dintre cele patru mari economii ale zonei euro, Spania este din nou cea care înregistrează cele mai bune performanțe.

Potrivit Institutului Național de Statistică din Spania (INE), PIB-ul a crescut cu 0,6% față de trimestrul anterior și cu 2,7% față de aceeași perioadă a anului trecut în primul trimestru al anului 2026, accelerând ușor de la 2,6% în al patrulea trimestru al anului 2025.

Contrastul cu restul marilor economii din zona euro este izbitor. Germania a înregistrat o creștere de doar 0,3% față de aceeași perioadă a anului trecut, Franța de 1,1%, iar Italia de 0,7%. Spania este singura care se situează la același nivel cu Statele Unite în ceea ce privește creșterea anuală.

Alte țări de urmărit

Alte economii europene au înregistrat rezultate solide în primul trimestru, chiar dacă nu s-au situat în fruntea clasamentului la nivel anual.

Ungaria a înregistrat cea mai rapidă creștere trimestrială dintre economiile mari, de 0,8%, și o creștere anuală de 1,7%, în timp ce Finlanda a surprins în sens pozitiv cu o creștere trimestrială de 0,9% și o creștere anuală de 1,3%.

Unele economii din Europa Centrală și de Est încă așteaptă publicarea datelor pentru primul trimestru, inclusiv Polonia și Croația, ambele înregistrând o creștere puternică în al patrulea trimestru.