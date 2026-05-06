CTP dezvăluie cine este ”gherlanul gușat policolor” din PNL. Topul președinților României care au făcut ”cel mai mic rău”

Bolojan ”a aprins lumina în cămara cu șobolani roșii” ai PSD, dar îl tolerează pe ”gherlanul gușat policolor” din PNL, Cătălin Predoiu, spune Cristian Tudor Popescu. Gazetarul propune și un top al președinților care au făcut ”cel mai mic rău” României. 

Nicușor Dan ne cere ”să fim calmi-calmi, că păstrează el echilibrul” după ce România a rămas fără guvernare, iar alianța suveranistă ”AUR-PSD pe persoană fizică” va provoca prăbușirea țării, opinează Cristian Tudor Popescu într-o postare cu titlul ”Calmul căderii în gol”. În final, vom ajunge o ”Românie paraplegică”, fără bani, fără control asupra deciziilor sale și fără suveranitatea suveranistului Simion.

”  • Președintele Dan ne spune să fim calmi-calmi, că păstrează el echilibrul, cum l-a tot păstrat. Asta îmi creează în minte o imagine: N. Dan, care ține în mâini cu dificultate o bară de echilibru pentru acrobați pe sârmă, mult mai mare și mai grea decât el, mergând cu pași lenți și târșiți pe o linie ca pișatul boului, trasă cu creta pe asfalt.

  • Moțiunea suveranistă AUR-PSD pe persoană fizică, „Să-l dăm jos pe Bolojan!”, împinge România pe niște șine la vale. Traseul arată așa:

1) O „peroadă” de instabilitate politică și prăbușire economico-financiară sub medierea iscusită a președintelui Dan.

2) Cerșit de păsuiri către UE.

3) Căderea țării în categoria Junk pentru investitorii străini. Devenim gunoiul Europei.

4) „Trecem la euro” în mod spontan, căci leul în comă mai valorează cam cât plasticul din care e făcut. Nu rămâne decât apelul la FMI. Care ne ajută, dar în schimbul unor măsuri mai dure decât cele ale lui Bolojan. Om fi în stare să le luăm?

5) Dincolo de FMI, ne mai așteaptă doar Consiliul Monetar. Adică, România își pierde suveranitatea, nu mai are controlul monedei naționale și al operațiunilor economico-financiare, fiind condusă de un board european. Iată cum suveraniștii pot duce România la dependență – o Românie paraplegică, cum ar zice G. Simion”. 

Între timp, Trump s-a plictisit de Iran și a trecut la atacarea NATO și sfărâmarea UE:

Trump și-a potolit furia epică și, așa cum anticipam, a declarat Iranul definitiv învins, distrus, terminat. Și că liderii iranieni, care, tot apud Trump, nu mai există, jinduiesc să agite steagul alb, dar îi împiedică sfiala. Între timp, din adâncul inexistenței armatei iraniene, pleacă rachete care lovesc nave în strâmtoarea Ormuz. Dar, „Nici asta nu e treaba noastră, că noi avem petrol destul, s-o rezolve cei care au nevoie”. Adică, de pildă, România lovită de șocuri la pompă. În schimb, treaba lui Trump este să atace NATO, să sfărâme UE, retrăgând masiv soldați americani din Germania, Italia, Spania. Și dacă ar trimite niscai dintre ei pe la noi, i-am primi cu urale?”.

”Acest Predoiu nu a trecut printr-un vot popular decât o singură dată în lunga sa carieră politică”

Revenind la noi, gazetarul îl descoperă pe ”gherlanul gușat policolor” din PNL:

Ilie Bolojan a aprins lumina în cămara cu șobolani roșii. Dar l-a lăsat în penumbră pe gherlanul gușat, policolor, pe care îl are în PNL. Acest Predoiu nu a trecut printr-un vot popular decât o dată în lunga sa carieră politică – în calitate de candidat PNL la Primăria Capitalei, în 2024, a fost eliminat din turul 1 cu un rușinos 11,18%.

În rest, s-a fost parașutat peste noapte ministru al Justiției în 2008, în guvernul Tăriceanu. Apoi, mai mereu cu proptele din afara PNL, a rezistat sub 6 premieri: Boc, Ungureanu, Orban, Ciucă, Ciolacu, Bolojan. De 3 ori, pentru câte 3 zile, a ocupat funcția de premier interimar. În guvernul Bolojan a fost vicepremier. Cum să nu vrea să fie, în fine, prim-ministru plin, susținut cu brațele deschise de PSD, chiar dacă astfel PNL ar fi pierdut aproape tot electoratul?”.

Și încheie postarea cu un top al președinților care au făcut cel mai puțin rău României:

Trăim și în epoca Topurilor. Prin urmare, m-am gândit să fac și eu unul: Topul președinților postrevoluționari ai României. Criteriul: răul cel mai mic. Deci, pe locul 1 va fi președintele care a produs cel mai mic rău mai mic. Pe ultimul, cel mai mare rău mai mic. Ca să pornim evaluarea, vă propun topul sussemnatului:

1. Traian Băsescu

2. Emil Constantinescu

3. Ion Iliescu

4. Klaus Iohannis

5. Nicușor Dan”.

