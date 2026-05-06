CTP dezvăluie cine este ”gherlanul gușat policolor” din PNL. Topul președinților României care au făcut ”cel mai mic rău”

Nicușor Dan ne cere ”să fim calmi-calmi, că păstrează el echilibrul” după ce România a rămas fără guvernare, iar alianța suveranistă ”AUR-PSD pe persoană fizică” va provoca prăbușirea țării, opinează Cristian Tudor Popescu într-o postare cu titlul ”Calmul căderii în gol”. În final, vom ajunge o ”Românie paraplegică”, fără bani, fără control asupra deciziilor sale și fără suveranitatea suveranistului Simion.

” • Președintele Dan ne spune să fim calmi-calmi, că păstrează el echilibrul, cum l-a tot păstrat. Asta îmi creează în minte o imagine: N. Dan, care ține în mâini cu dificultate o bară de echilibru pentru acrobați pe sârmă, mult mai mare și mai grea decât el, mergând cu pași lenți și târșiți pe o linie ca pișatul boului, trasă cu creta pe asfalt.

• Moțiunea suveranistă AUR-PSD pe persoană fizică, „Să-l dăm jos pe Bolojan!”, împinge România pe niște șine la vale. Traseul arată așa:

1) O „peroadă” de instabilitate politică și prăbușire economico-financiară sub medierea iscusită a președintelui Dan.

2) Cerșit de păsuiri către UE.

3) Căderea țării în categoria Junk pentru investitorii străini. Devenim gunoiul Europei.

4) „Trecem la euro” în mod spontan, căci leul în comă mai valorează cam cât plasticul din care e făcut. Nu rămâne decât apelul la FMI. Care ne ajută, dar în schimbul unor măsuri mai dure decât cele ale lui Bolojan. Om fi în stare să le luăm?

5) Dincolo de FMI, ne mai așteaptă doar Consiliul Monetar. Adică, România își pierde suveranitatea, nu mai are controlul monedei naționale și al operațiunilor economico-financiare, fiind condusă de un board european. Iată cum suveraniștii pot duce România la dependență – o Românie paraplegică, cum ar zice G. Simion”.