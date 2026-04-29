În analiza sa, CTP discută despre posibile colaborări între partide. El a făcut referințe la date și statistici atribuite Institutului Național de Statistică, precum și la contexte internaționale care implică Uniunea Europeană și NATO.

În final, sunt incluse și referiri la o intervenție atribuită regelui Charles.

Mai mult, el l-a menționat și pe premierul Ungariei, Viktor Orban, sugerând că direcția în care ar putea ajunge România ar semăna cu modelul politic promovat de acesta.

„Președintele Dan declară că are încredere în ce debitează Grindeanu, cum că nu va guverna cu AUR, deoarece „Președintele PSD e un om serios, care are zeci de mii de oameni în spate.

Din nou o zicere prezidențială care crapă obrazul. Cu mai puțin de 1 an în urmă, Grindeanu își lua angajamentul în fața socialiștilor europeni: Este exclusă orice colaborare a PSD cu AUR.

Iar acum, când moțiunea de cenzură anti Bolojan a pornit, președintele Dan are încredere în președintele Grindeanu. Starostele PSD a promis că dacă PSD iese din guvern rupând coaliția, atunci el își dă demisia din fruntea Camerei Deputaților. În momentul de față, o întoarce unduindu-se:

Să respectăm Protocolul încheiat la începutul Coaliției, deci să-și dea demisia Bolojan și Abrudean, și atunci demisionez și eu”. Nerușinare nesfârșită: invocă Protocolul pe care PSD l-a călcat în picioare de nu se mai numără câte ori. Dar, președintele Dan are încredere în președintele Grindeanu... Știucă strigă în gura mare că SAFE, programul UE pentru înarmarea Europei și a României, este, nici mai mult, nici mai puțin decât „Șoping!.

Că România pierde acceptându-l. Însă la votul din Parlament, PSD a votat pentru SAFE. Dar, președintele Dan are încredere în președintele Grindeanu. Și folosește aceeași expresie, „om serios”, pentru Bolojan și Grindeanu... Poate pentru că Grindeanu tocmai a declarat că nu vrea să-l schimbe din funcție pe președintele Dan.

Potrivit Institutului Național de Statistică INS: „Aproape 50% dintre șomerii României nici măcar nu își caută un loc de muncă.

Oare câți dintre aceștia se duc în Piața Victoriei să strige „Jos Bolojan!” sau, întrucât le e lene să se deplaseze, o fac pe net? Cu adevărat regală ironia deghizată în autoironie a Regelui Charles III în Washington: „Cu această ocazie, domnule

Președinte, nu pot să nu observ reajustările Aripii de Est a Casei Albe. Și îmi pare rău să spun că noi, britanicii, desigur, am făcut mica noastră tentativă de redezvoltare imobiliară a Casei Albe în 1814. Nota bene: Trupele britanice au ocupat, dărâmat și incendiat Casa Albă și alte clădiri din Washington în războiul UK-USA, în 1814. Un fel de a spune că Trump concurează Anglia în materie de distrugere a Casei Albe!

Lovitura de stat PSD-AUR nu este îndreptată doar împotriva lui Bolojan. După ce am ascultat-o citită în Parlament solo voce de către AUR, cu Grindeanu dat după cireș, ținta apare cu claritate: scoaterea de facto a României din UE și compromiterea ei ca pilon al flancului Estic NATO. Întoarcerea la un naționalism ceaușist subordonat Moscovei. Suprimarea oricăror ajutoare pentru Ucraina și Republica Moldova. Cei 36 de ani de la Revoluție vor fi șterși din memoria colectivă. Și cine să fie premier în locul lui Bolojan? Firesc ar fi să i se propună funcția lui Viktor Orban, că tot e liber de contract.”, se arată în mesajul postat de CTP.