Președintele României, al Poloniei și șeful NATO au făcut declarații la finalul Summitului B9.

Președintele României a precizat că reuniunea a reprezentat o etapă de pregătire pentru viitorul summit al NATO de la Ankara, discuțiile concentrându-se pe relația transatlantică și securitatea Alianței. Liderii au analizat și stadiul respectării angajamentelor asumate la summitul precedent de la Haga.

„Statele din B9 și din zona nordică au o amenințare comună: Rusia. (...) În urma summitului, părțile au emis o declarație. În ea este scris explicit că Rusia este o amenințare pentru țările noastre. Summitul B9 este o pregătire pentru Summitul NATO de la Ankara. Tema de aici a fost pentru relația trans-atlantică și securitatea NATO. (...) Am trecut în revistă pe unde suntem cu respectarea angajamentelor pe care le-am asumat la Haga”, a declarat Nicușor Dan.

"Din partea României, după cum ştiţi, anul acesta sunt cheltuieli militare de 2,5% din PIB şi, foarte important, pentru că a fost o discuţie în reuniunea de azi, 40% din aceşti 2,5% se duc pe echipamente noi", a spus preşedintele.

Președintele României a vorbit și despre ce înseamnă NATO 3.0.

„NATO s-a înfiinţat în timpul Războiului Rece, în care Rusia era o ameninţare pentru continentul european. După 90, părea că Rusia nu mai este această ameninţare şi atunci NATO a încercat să se redefinească. Acum, pe de o parte, ne-am întors la această ameninţare şi NATO revine la o alianţă defensivă cu privire la teritoriul său şi, pe de o altă parte, în NATO se pune foarte direct, în mod partenerial, problema unei echităţi a contribuţiei. NATO 3.0 înseamnă pur şi simplu că, pe aceleaşi protocoale pe care, evident, le actualizăm, contribuţia aliaţilor este proporţională. Şi europenii au înţeles lucrul ăsta. Este un progres vizibil, de la Haga până acum, şi acest proces va continua, deci noi suntem deja în NATO 3.0 şi obligaţia de 3,5 plus 1,5 e până în 2035 şi suntem pe traiectoria asta”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan.

În intervenția sa, Nicușor Dan a adus în discuție și situația din Republica Moldova, despre care a spus că este amenințată de războiul hibrid purtat de Rusia. El a menționat și preocupările legate de dronele care traversează teritoriul României.

„Din partea noastră am vorbit despre Moldova, un stat de pe Flancul Estic amenințat de războiul hibrid al Rusiei. Este o preocupare a cetățenilor români despre dronele care trec granița noastră”, a adăugat el.

Șeful statului a descris reuniunea drept una „constructivă și deschisă” și și-a exprimat încrederea că summitul NATO de la Ankara va fi un succes.

Mark Rutte: „NATO 3.0 înseamnă un NATO și o Europă mai puternice, dar asta împreună cu SUA”

La rându-i, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat, miercuri, la Bucureşti, că „Rusia rămâne în continuare ameninţarea directă a NATO, iar statele Alianţei trebuie să se apere. Nu putem să lăsăm garda jos”.

”Vom sta împreună şi ne vom apăra împotriva oricărei ameninţări. Rusia rămâne în continuare ameninţarea directă a NATO şi continuă acest război de agresiune împotriva Ucrainei. Nu putem să lăsăm garda jos, trebuie să facem tot ce este necesar pentru a apăra statele de pe teritoriul NATO”, a declarat, miercuri, la Bucureşti, după Summitul B9, secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Potrivit acestuia, armata trebuie să aibă resursele necesare şi trebuie să cheltuiască mai mult, astfel încât toate ţările să aibă posibilitatea de a se apăra, potrivit News.ro.

Mai mult, șeful Alianței a făcut referire și la NATO 3.0: „Vreau să spun că NATO 3.0 înseamnă un NATO și o Europă mai puternice, dar asta împreună cu SUA, și nuclear și convențional. Cred că una dintre cele mai mari reușite de politică externă ale președintelui Trump a fost summitul de la Haga, unde am hotărât creșterea cheltuielilor de apărare”.

Președintele Poloniei: „Suntem susţinători foarte energici ai extinderii sau lărgirii acestui format B9”

Preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki, a afirmat, miercuri, la finalul Summitului B9, că toată lumea este conştientă de importanţa relaţiei transatlantice şi că nu există NATO fără SUA.

Karol Nawrocki a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă susţinută la Bucureşti, că susţine extinderea formatului B9.

”Suntem susţinători foarte energici ai extinderii sau lărgirii acestui format B9 pentru a include şi ţările nordice Suedia, Norvegia, Finlanda şi Islanda, precum şi Danemarca. Şi în acest fel să ne lărgim perspectiva de securitate pe întreaga verticală a Flancului Estic, de la nord la sud, de la Arctic până la Marea Neagră, trecând prin Marea Baltică. Sunt bucuros că planul acesta se materializează şi participarea reprezentanţilor din ţările nordice a fost cea mai bună dovadă. Marea Baltică, care se află şi în zona de interes a Poloniei, printre altele, este o zonă de război hibrid, este expusă atacurilor ruseşti hibride”, a afirmat preşedintele Poloniei.

El a menţionat că summitul NATO de la Ankara trebuie să demonstreze unitatea Alianţei.

”Summitul de la Ankara, după părerea noastră comună, ar trebui să demonstreze, va demonstra unitate politică şi forţă militară a Alianţei în abordarea pericolelor create de Federaţia Rusă. Sperăm că vom trimite un mesaj puternic de la Ankara şi în legătură cu accelerarea cheltuielilor de apărare de către toate ţările aliate. Angajamentele luate la Haga nu sunt un prag superior, ci sunt o ţintă pe traseu. Sunt o recomandare”, a subliniat preşedintele Poloniei.

El a adăugat că Rusia este cea mai serioasă ameninţare la adresa ţărilor NATO.

”În timpul discuţiei noastre am confirmat şi că va apărea frecvent în discuţiile noastre cuvântul Rusia şi aşa a şi fost. Nu e surprinzător, pentru că este şi va rămâne cea mai serioasă ameninţare pe termen lung, de altfel, la adresa ţărilor NATO. Agresiunea împotriva Ucrainei nu este un conflict separat, este o provocare directă faţă de întreaga arhitectură de securitate euro-atlantică. Este foarte limpede acest lucru. Kremlinul vrea să reconstruiască sferele sale de influenţă, vrea să strice coeziunea NATO, vrea să submineze suveranitatea şi democraţia ţărilor din regiunea noastră”, a afirmat Karol Nawrocki.