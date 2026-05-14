Este vorba de Suliman Diner şi Bogdan Vîlsan, care vor fi prezentaţi joi Tribunalului Constanţa cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

În acelaşi dosar este cercetat inculpatul G.G., reprezentant al unei societăţi comerciale, pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită.

"În perioada noiembrie - decembrie 2025, la intervale diferite de timp, inculpatul Suliman Diner, în calitate de inspector vamal din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanţa, ar fi primit, în mod direct, sume de bani pentru sine şi pentru alte persoane, în legătură cu îndeplinirea formalităţilor vamale ce intrau în atribuţiile sale de serviciu. Sumele de bani ar fi fost primite de la reprezentanţi ai unor persoane juridice importatoare care solicitau efectuarea unor operaţiuni de vămuire la nivelul Biroului Vamal de Frontieră Constanţa. Din totalul acestor sume, inculpatul Suliman Diner a remis, la rândul său, suma de 17.900 de dolari americani şi 29.800 de lei unui colaborator cu identitate atribuită din cauză, care îşi desfăşoară activitatea în domeniul portuar. Ulterior, sumele de bani menţionate anterior au fost predate organelor de cercetare penală de către colaborator", transmite DNA într-un comunicat de presă.

Procurorii mai susţin că, la data de 9 aprilie, Suliman Diner ar fi primit de la inculpatul G.G. suma de 6.500 de lei, în legătură cu îndeplinirea formalităţilor vamale ce intrau în atribuţiile sale de serviciu, referitoare la operaţiuni de vămuire solicitate în luna martie 2026 de societatea al cărei reprezentant este inculpatul G.G.

Suma de bani ar fi fost remisă de inculpatul G.G. prin plasarea acesteia în autoturismul personal al inculpatului Suliman Diner.

De asemenea, în perioada ianuarie - aprilie 2026, Suliman Diner ar fi primit, în mod direct, sume de bani necuantificate, pentru sine şi pentru alte persoane, în legătură cu îndeplinirea formalităţilor vamale ce intrau în atribuţiile sale de serviciu.

Sumele de bani ar fi fost primite de la reprezentanţi ai firmelor importatoare care solicitau efectuarea de operaţiuni de vămuire la nivelul Biroului Vamal de Frontieră Constanţa, iar la data de 26 aprilie 2026, din sumele astfel primite, inculpatul Suliman Diner ar fi remis suma de 10.000 de lei inspectorului vamal Bogdan Vîlsan, bani ce urmau să fie distribuiţi şi altor persoane din cadrul Biroului Vamal.

Totodată, în cursul lunii februarie 2026, Bogdan Vîlsan ar fi pretins, în mod direct, de la reprezentantul unor firme, sume de bani în cuantum de 200 de dolari americani/container, pentru sine şi pentru alte persoane, în schimbul efectuării mai rapide a operaţiunilor de vămuire la nivelul Biroului Vamal de Frontieră Constanţa.

Anchetatorii au percheziţionat miercuri locuinţa lui Suliman Diner, unde au găsit 73.626 de dolari americani şi 147.780 de lei, banii fiind ridicaţi în vederea instituirii măsurii sechestrului asigurător.