De pildă, în zona Dăbuleni, după ce au mărit suprafeţele, animaţi de succesul anului trecut, acum prețurile au scăzut. Tone de pepeni rămân pe câmp, pentru că ar costa prea mult culesul.

În plină vară, pe mai multe terenuri din Dăbuleni-Călăraşi pepenii vor fi transformați în îngrășământ.

Daniel Robert Cocâlnău, fermier: ”Anul trecut a mers binișor și am zis să încercăm și anul ăsta cu un hectar mai mult. N-o să mai punem atât de mult. Nu sunt oameni așa ceva să vină să ia. Nu sunt”.

Acum, la producători, preţul a coborât sub 50 de bani kilogramul, aşa că recoltatul costă mai mult decât marfa. Drept urmare, sute de tone de pepeni zac pe câmpuri.

Fermier: ”Gratis, dar trebuie să îi ajut să încarce, ca nu vine să le ia singuri, tot trebuie să îi ajuți”.

Un fermier a recunoscut că nu a încercat să facă altceva cu marfa, de pildă să ia legătura cu fabricile de procesare.

”Albert Onicală, fermier: Cine ne bagă pe noi în seamă acolo?

Rep.: La firmele de procesare ați încercat?

Albert Onicală: Nu am încercat, dar nici nu cred că aveam o șansă”.

”Viorel Stancu, fermier: Unde să le lăsăm?! Ce să facem cu ele, cine să ni le ia?!

Rep.: La cămine de bătrâni.

Viorel Stancu: Unde să le lași, că astea de 4-5 zile se strică. Am lăsat oamenii să vină să mănânce, nu prea îi interesa”.

Și afinele sunt lăsate în pădure, pentru că nu are cine să le culeagă

Pe unele parcele, utilajele au început deja să îngroape recolta. Există totuşi şi câştigători în acest sezon - cei care s-au asociat. Mai ales că producţia a fost de 70 de tone la hectar, faţă de o medie de 40-50, în alţi ani.

Florică Vraciu, administrator depozit: ”S-au înscris în cooperativă, sunt 40 de persoane înscrise, aia s-au garantat că au prioritate. Să-și pună suprafețe limitate, nu își pun 10 hectare de pepeni fără niciun fel de garanție de vânzare”.

Și Direcția Silvică Mureş a anunţat că, anul acesta, nu va mai recolta afinele din păduri.

Călin Pucheanu, director tehnic Direcția Silvică Mureș: ”Costurile de recoltare sunt destul de mari. Este greu să ne aliniem acestor prețuri și să asigurăm și o rentabilitate în urma recoltării afinelor. Anul acesta nu s-a mai interesat nimeni”.

Ovidiu Pop, viceprimarul localității Deda: ”Anul acesta nu au fost firme interesate să adune afine, au mai mers oamenii să își adune”.

Localnicii spun că în păduri sunt destule fructe.

Afinele de pădure se vând acum în pieţe cu aproximativ 25 - 35 de lei kilogramul.