Aceste fructe sunt recomandate pentru sănătatea inimii, a creierului și a vederii.

Proaspete, adăugate în iaurt sau deserturi ori transformate în gem sau suc, afinele sunt tot mai prezente în alimentația românilor.

Fată: „Le consum în fiecare dimineață cu iaurt. Îmi plac vitaminele și antioxidanții și, în plus, aștept să mă ajute să scap și de ochelari în curând."

Bărbat: „Până acum 2-3 ani mergeam la munte special să cumpăr afine. Alea au un gust cu totul aparte și textura este alta.”

Bărbat: „E o combinație foarte bună între dulce și acrișor. Destul de des mănânc, în fiecare zi."

Datele de statistică arată că producția de afine a crescut de 4 ori în ultimii ani. Și plantațiile s-au înmulțit.

Doru Togan – producător: „FC11 este un soi care se pretează pentru cules mecanizat. Sunt multe lucruri la mijloc, multe provocări, fiecare an vine cu provocarea lui și aici vorbim inclusiv de condițiile climatice. Cultivăm în câmp deschis."

Anual, la Facultatea de Horticultură din București, se testează peste 80 de probe de afine, aduse de producători din 7 județe. Soiurile hibride sunt preferate.

Prof. dr. Adrian Stănică - decanul Facultății de Horticultură din București: „Hibridarea nu e un lucru rău. Sunt câteva soiuri mai rare, mai vechi și se apropie cumva de consistența, de aroma, parfumul, ceea ce definește afina de pădure. Sunt pretabile pentru procesare, pentru fructe congelate."

Rezultatele îi ajută pe cei care vor să înființeze plantații noi, dar și pe consumatorii interesați să cumpere sau chiar să planteze soiurile cele mai apreciate.